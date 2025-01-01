Спектакль по пьесе классика украинской литературы Михаила Старицкого

Загадка Свирида Петровича

Свирид Петрович Голохвастый — незадачливый владелец цирюльни, модник и вертопрах. Обанкротившись, он решает поправить свои дела выгодной женитьбой. Узнав о солидном приданом, которое родители готовы дать за неказистую Проню Прокоповну, он решает свататься. Однако в это же время Голохвастый волочится за красавицей Галей. И разве мог «феноменальный джентльмен» знать, что обе девушки — двоюродные сестры? В итоге прохвост оказывается ни с чем…

Известная история

Многим хорошо знаком фильм «За двумя зайцами», снятый по пьесе классика украинской литературы Михаила Старицкого. Действие происходит в Киеве на Подоле в конце XIX века. Музыкальная комедия на музыку Вадима Ильина и Владлена Лукашова продолжает традиции украинской музыкальной комедии и затрагивает темы, актуальные и в наши дни.

Современные проблемы

Главный герой, Свирид Петрович, сталкивается с непростым вопросом: что лучше — жениться выгодно или выгодно жениться по любви? Увы, его стремление совместить полезное и приятное приводит к оглушительному фиаско.

Музыка и национальный колорит

Спектакль «За двумя зайцами или Дамских дел мастер» предлагает органичную и театральную музыку, точно иллюстрирующую интригу. Постановка отличается удачным сочетанием лирического и комического, сатиричности и развлекательности.

Актеры — это краски режиссера, которые создают яркие народные типы и насыщенный украинский колорит. Среди персонажей — бедовая Проня Прокоповна, хват Голохватый с дружками, чадолюбивые Прокоп Свиридович и Евдокия Филипповна, уморительная Химка, а также поэтизированные Степан и Галя.

Спектакль полон звучности, легкости и изящества, являясь эталоном ясности и простоты. Не упустите возможность увидеть это замечательное представление!