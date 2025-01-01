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Блуждающие звезды
Киноафиша Блуждающие звезды

Спектакль Блуждающие звезды

12+
Режиссер Борис Войцеховский
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Шолом-Алейхема

«Блуждающие звезды» — это мелодрама, которая одновременно радует и печалит, полна трагических и комических эпизодов. Спектакль, насыщенный замечательными музыкальными номерами, открывает нам мир человеческих переживаний, заставляя задуматься о жизни и о нас самих.

Шолом-Алейхем и его наследие

Произведения Шолом-Алейхема, еврейского писателя, драматурга и просветителя, переведены на множество языков, включая русский. Он считается основоположником литературы на идиш, в том числе детской. За его стиль и любовь к литературе для детей критики называют его еврейским Марком Твеном. Интересно, что при встрече с Шолом-Алейхем, Марк Твен заметил, что считает себя американским Шолом-Алейхемом.

История любви

«Блуждающие звезды» — самое знаменитое произведение этого классика мировой литературы, впервые опубликованное в периодике в 1910–1911 годах. В своем романе писатель приподнимает занавес над жизнью простых людей и на этом фоне рассказывает причудливую, но правдивую историю любви.

Не пропустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который вдохновит и тронет вас до глубины души!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 900 ₽

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