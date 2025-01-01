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Валентинов день (Именины Валентины)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Валентинов день (Именины Валентины)

Спектакль Валентинов день (Именины Валентины)

Иван Вырыпаев в антрепризе 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич и Иван Замотаев в спектакле «Валентинов день (Именины Валентины)»

«Валентинов день» — это история о человеческой любви и неземной нежности, которая охватывает всю жизнь главных героев, Валентина и Валентины. Это не просто рассказ о чувствах, а глубокая и многогранная драма, в которой затрагиваются темы мечты, надежды и предательства.

О любви и человеческих чувствах

Спектакль рассказывает о любви женщины к мужчине, о том, как порой ради любви приходится идти на жертвы. Это история о чувствах, которые могут привести к радости и страданиям, о том, как любовь меняет людей. «Валентинов день» предлагает зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, пробуждая даже в самых черствых сердцах теплые и нежные эмоции.

Актерский состав

В спектакле зрителей ждет удивительное актерское исполнение. Уморительная и заразительная Олеся Железняк снова покорит всех своей непосредственностью и талантом. Романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст дамам силы бороться за свою любовь всеми доступными средствами.

Режиссер и его видение

Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин, ученик легендарного Марка Захарова. Работая в московском театре «Ленком», он создал спектакль, который можно назвать спектаклем-жизнью, спектаклем-драмой и спектаклем-праздником. «Валентинов день» — это произведение, которое не оставит равнодушным никого.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Валентинов день» и позвольте себе окунуться в мир искренней любви, смеха и жизненных страстей.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Иван Замотаев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины) Валентинов день (Именины Валентины)

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