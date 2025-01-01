Спектакль Валентинов день (Именины Валентины)

Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич и Иван Замотаев в спектакле «Валентинов день (Именины Валентины)»

«Валентинов день» — это история о человеческой любви и неземной нежности, которая охватывает всю жизнь главных героев, Валентина и Валентины. Это не просто рассказ о чувствах, а глубокая и многогранная драма, в которой затрагиваются темы мечты, надежды и предательства.

О любви и человеческих чувствах

Спектакль рассказывает о любви женщины к мужчине, о том, как порой ради любви приходится идти на жертвы. Это история о чувствах, которые могут привести к радости и страданиям, о том, как любовь меняет людей. «Валентинов день» предлагает зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, пробуждая даже в самых черствых сердцах теплые и нежные эмоции.

Актерский состав

В спектакле зрителей ждет удивительное актерское исполнение. Уморительная и заразительная Олеся Железняк снова покорит всех своей непосредственностью и талантом. Романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст дамам силы бороться за свою любовь всеми доступными средствами.

Режиссер и его видение

Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин, ученик легендарного Марка Захарова. Работая в московском театре «Ленком», он создал спектакль, который можно назвать спектаклем-жизнью, спектаклем-драмой и спектаклем-праздником. «Валентинов день» — это произведение, которое не оставит равнодушным никого.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Валентинов день» и позвольте себе окунуться в мир искренней любви, смеха и жизненных страстей.