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В ритме латино
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В ритме латино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

В ритме латино: концерт латино-американской музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт латино-американской музыки, который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает погрузить зрителей в мир ярких ритмов и зажигательной атмосферы.

Что вас ждет

На сцене выступят талантливые музыканты, исполняющие как классические, так и современные произведения латино-американского репертуара. Вы сможете услышать зажигательные ритмы самбы, румбы и сальсы, а также насладиться мелодиями, которые перенесут вас в солнечные страны.

Интересные факты

  • Латино-американская музыка включает в себя множество жанров, среди которых можно выделить сальсу, меренге и бачату.
  • В последние годы интерес к латинской музыке в России значительно возрос, что связано с популяризацией танцевальных направлений и культурных обменов.
  • Концерт в Уральском центре народного искусства — это возможность не только насладиться музыкой, но и узнать больше о культуре Латинской Америки.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не упустите шанс провести вечер в ритме латино!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 мая
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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