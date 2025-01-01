Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт латино-американской музыки, который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает погрузить зрителей в мир ярких ритмов и зажигательной атмосферы.
На сцене выступят талантливые музыканты, исполняющие как классические, так и современные произведения латино-американского репертуара. Вы сможете услышать зажигательные ритмы самбы, румбы и сальсы, а также насладиться мелодиями, которые перенесут вас в солнечные страны.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не упустите шанс провести вечер в ритме латино!