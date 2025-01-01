Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юность: новогодняя дискотека 90х00х10х
Киноафиша Юность: новогодняя дискотека 90х00х10х

Юность: новогодняя дискотека 90х00х10х

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя дискотека «Юность» в клубе «Нирвана»

Клуб «Нирвана» рад представить новогоднюю дискотеку «ЮНОСТЬ». Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей музыки из разных эпох. Гостей ожидает незабываемая программа, включающая три десятилетия хитов.

Музыкальные хиты всех времен

На танцполе звучат любимые треки от «Руки Вверх!» и Ace of Base до современных исполнителей, таких как Zivert и IOWA. Кавер-группа Neon исполняет самые популярные песни 90-х, 00-х и 10-х годов, воссоздавая атмосферу той эпохи.

Отдых и развлечения

В зоне отдыха вас ждут приставки, уютная атмосфера и уголок для фото на память. Это отличная возможность не только потанцевать, но и вспомнить молодость, наслаждаясь воспоминаниями о лучших моментах прошлого.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной дискотeke и встретить Новый год в атмосфере веселья и счастья!

Купить билет на концерт Юность: новогодняя дискотека 90х00х10х

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
23:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 700 ₽

В ближайшие дни

deathmarried
16+
Хип-хоп
deathmarried
8 февраля в 18:00 Фабрика
от 1149 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
24 января в 18:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
The Hatters
16+
Поп
The Hatters
27 марта в 19:00 ДИВС
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше