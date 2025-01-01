Меню
Шоу «Однажды в России»
Шоу «Однажды в России»

Шоу «Однажды в России»

16+
Возраст 16+

О концерте

Шоу «Однажды в России» в Санкт-Петербурге

Шоу «Однажды в России» — это уникальный сборник сатирических скетчей, который уже на протяжении 10 лет радует зрителей на канале ТНТ. Программа, состоящая из отборных шуток на злобу дня, проходит без антракта, immersing зрителей в мир юмора и актуальности.

Юмор из жизни

В каждом выпуске шоу поднимаются темы, знакомые многим. На сцене вы встретите обычных людей, столкнувшихся с повседневными трудностями и проблемами, с которыми придется иметь дело каждому. Здесь представлены и нахальные начальники, и завистливые соседи, и ворчащие родственники — все те персонажи, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Смех как способ борьбы

Герои «Однажды в России» не склонны уныло жаловаться на свои проблемы. Они предпочитают смеяться над ними, демонстрируя, что даже самые трудные ситуации можно обыграть и найти в них место для юмора. Основная цель шоу — обратить зрителей на окружающую действительность и показать, что быть наивным и забавным в трудностях — это очень важно.

На что ориентируются создатели

Актуальность и правдивость — важные ориентиры для героев и создателей этого уморительного шоу. Они стремятся к тому, чтобы каждый зритель мог увидеть себя и своих знакомых в поднимаемых сюжетах и, конечно же, получить хорошую дозу положительных эмоций.

Замечаем, что состав участников может меняться, так что каждый раз шоу может быть новым и удивительным.

Январь
4 января воскресенье
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽
11 января воскресенье
16:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2400 ₽
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1500 ₽

