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Счастливый день
Билеты от 900₽
Киноафиша Счастливый день

Спектакль Счастливый день

Постановка
Новый драматический театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

К 200-летию Александра Николаевича Островского

В юбилейный год великого драматурга театр решил отойти от привычных постановок его известных пьес, где интерпретации соревнуются в поисках новых, подчас надуманных смыслов. Вместо этого зрителям предлагается «Счастливый день» — малоизвестная, но удивительно актуальная пьеса, которая словно оживает на фоне современной жизни.

Реалии провинциального быта

«Счастливый день» поражает прямой узнаваемостью описанных реалий. Жизнь провинции застыла, мало изменившись за два столетия. Это подтверждают и современные фотографии малых городов, где здания XIX века до сих пор остаются визитной карточкой. Герои пьесы — обитатели «захолустья», чья жизнь подчиняется тем же законам, что и век назад.

Пространство и счастье

Малое пространство провинциального городка ограничивает возможности жизни и, кажется, препятствует достижению счастья. Однако герои стремятся за мечтой, соблазняясь иллюзией больших городов с их безграничными возможностями. Найдут ли они своё счастье вдали от родного дома? И что остаётся тем, кто никогда не покинет свою малую родину?

Совместный труд авторов и театра

Эта пьеса — результат сотрудничества маститого Островского и начинающего драматурга Н. Я. Соловьёва, где первый помог второму придать истории завершённость и глубину. Сегодня театр становится третьим соавтором, соединяя вечные темы пьесы с её удивительной современностью.

«Счастливый день» напоминает, что в поиске счастья важно не только стремление к новым горизонтам, но и осознание ценности того, что рядом, на своей родной земле.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Дмитрий Светус
Наталья Рассиева
Лидия Харламова
Наталья Гришагина
Евгений Рубин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
18:00 от 900 ₽

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