Спектакль В гостях у Петрушки. Потешный спектакль «Весёлый Петрушка»

Детский интерактивный спектакль «Весёлый Петрушка»

Москонцерт приглашает юных зрителей на захватывающее интерактивное представление «Весёлый Петрушка». Этот уникальный спектакль основывается на традициях русских балаганов, где главным героем является знаменитый Петрушка, ставший символом фольклорного ансамбля «Петрушка». Ансамбль, возглавляемый художественным руководителем Татьяной Чунаковой, гордится многочисленными наградами и дипломами с кукольных фестивалей, включая 1-й Международный фестиваль «Русский балаган» в Москве.

В спектакле «Весёлый Петрушка» кукольницы-певицы используют пальчиковые и перчаточные куклы, а также исторические марионетки XIX века, придуманные Иваном Зайцевым. Специально подобранные народные инструменты, такие как балалайка и шарманка, а также старинные звуковые игрушки в виде свистулек, создают неповторимый народный колорит.

Маленьких зрителей ждут увлекательные песни-веснянки, потешки, скоморошины и игры, вдохновленные русскими сказками «Колобок» и «Теремок». В завершение представления пройдет мастер-класс по изготовлению пальчиковых куколок - оберега и десятиручницы.

Не упустите возможность порадовать себя и своих детей встречей с уникальной традицией народного театра! Участие в спектакле оставит у юных зрителей незабываемые впечатления.