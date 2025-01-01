Спектакль «Поллианна» по роману Элеонор Портер. Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру спектакль «Поллианна», который станет настоящим открытием для школьников. Это история о девочке, обладающей уникальным даром видеть позитив в любой ситуации.

Главная героиня

Поллианна — девочка с ярким оптимистическим мировоззрением. Она учит себя радоваться каждому событию, даже если оно кажется негативным. В её глазах даже самые сложные моменты обретают новые краски благодаря логике и доводам, которые она приводит.

Семейные отношения

Девочка воспитывается под присмотром своей суровой тёти Поли. Несмотря на строгость воспитательницы, Поллианна находит способ реагировать на любые её действия с восторгом. Со временем тётя Поли начинает воспринимать мир глазами своей воспитанницы, что приводит к изменениям в их отношениях.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитом романе Элеонор Портер, который впервые был издан в 1913 году. История о Поллианне вдохновила множество театров по всему миру. Этот спектакль станет не только развлечением, но и уроком о том, как важно сохранять позитивный настрой в жизни.

Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается эта трогательная и поучительная история!