Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Поллианна

Спектакль Поллианна

6+
Режиссер Анна Троянова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Поллианна» по роману Элеонор Портер. Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру спектакль «Поллианна», который станет настоящим открытием для школьников. Это история о девочке, обладающей уникальным даром видеть позитив в любой ситуации.

Главная героиня

Поллианна — девочка с ярким оптимистическим мировоззрением. Она учит себя радоваться каждому событию, даже если оно кажется негативным. В её глазах даже самые сложные моменты обретают новые краски благодаря логике и доводам, которые она приводит.

Семейные отношения

Девочка воспитывается под присмотром своей суровой тёти Поли. Несмотря на строгость воспитательницы, Поллианна находит способ реагировать на любые её действия с восторгом. Со временем тётя Поли начинает воспринимать мир глазами своей воспитанницы, что приводит к изменениям в их отношениях.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитом романе Элеонор Портер, который впервые был издан в 1913 году. История о Поллианне вдохновила множество театров по всему миру. Этот спектакль станет не только развлечением, но и уроком о том, как важно сохранять позитивный настрой в жизни.

Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается эта трогательная и поучительная история!

Фотографии

Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше