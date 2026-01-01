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Удивительное приключение Кролика Эдварда
Киноафиша Удивительное приключение Кролика Эдварда

Спектакль Удивительное приключение Кролика Эдварда

Постановка
Коляда-театр 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Приключения Кролика Эдварда в Коляда-Театре

Однажды бабушка Пелегрина подарила своей внучке Абилин необычного фарфорового кролика по имени Эдвард. У Эдварда был целый гардероб изысканных шелковых костюмов и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, а он, напротив, никого не любил, кроме себя.

Но однажды, во время морского путешествия, Эдвард выпал за борт и оказался на дне океана. Оттуда его выловил рыбак, после чего кролик побывал в руках самых разных людей — добрых, злых, благородных и не очень.

На протяжении своего долгого и трудного пути Эдвард сталкивается с множеством испытаний. Но каждое новое приключение помогает ему понять ценность любви и заботы. Черствое сердце кролика начинает оттаивать, и он учится любить и отвечать на доброту.

Постановка в Коляда-Театр

Спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки, погружает зрителей в волшебную, но очень жизненную историю. Это спектакль о том, как важно не только быть любимым, но и учиться любить. Коляда-Театр обещает зрителям удивительные перевоплощения, яркие костюмы и динамичные сцены, полные музыки и эмоций.

Приходите на это незабываемое представление, которое будет интересно и детям, и взрослым.

Режиссер
Иван Федчишин
В ролях
Дмитрий Брейкин
Константин Итунин
Алексей Романов
Дарья Квасова
Дарья Кызынгашева

Фотографии

Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда Удивительное приключение Кролика Эдварда
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