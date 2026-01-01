Приключения Кролика Эдварда в Коляда-Театре

Однажды бабушка Пелегрина подарила своей внучке Абилин необычного фарфорового кролика по имени Эдвард. У Эдварда был целый гардероб изысканных шелковых костюмов и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, а он, напротив, никого не любил, кроме себя.

Но однажды, во время морского путешествия, Эдвард выпал за борт и оказался на дне океана. Оттуда его выловил рыбак, после чего кролик побывал в руках самых разных людей — добрых, злых, благородных и не очень.

На протяжении своего долгого и трудного пути Эдвард сталкивается с множеством испытаний. Но каждое новое приключение помогает ему понять ценность любви и заботы. Черствое сердце кролика начинает оттаивать, и он учится любить и отвечать на доброту.

Постановка в Коляда-Театр

Спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки, погружает зрителей в волшебную, но очень жизненную историю. Это спектакль о том, как важно не только быть любимым, но и учиться любить. Коляда-Театр обещает зрителям удивительные перевоплощения, яркие костюмы и динамичные сцены, полные музыки и эмоций.

Приходите на это незабываемое представление, которое будет интересно и детям, и взрослым.