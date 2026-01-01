Самый минималистичный спектакль в Коляда-театре

Спектакль «Дыроватый камень» — это одно из тех произведений «Коляда-Театра», где на сцене всего лишь стол и два стула. Здесь нет ярких декораций, фирменных танцев или сложных костюмов. Главное — это артисты, их эмоции, глаза и энергетика.

Блестящие актеры

На сцене блистают мастера своего дела — старшее поколение «Коляда-Театра»: Тамара Зимина, Сергей Федоров, Сергей Колесов, Светлана Колесова, Любовь Ворожцова, Вера Ирышкова и Вера Цвиткис. Режиссер в этом спектакле выступает в роли невидимого наблюдателя, предоставляя полное пространство для актерской игры.

Темы старости и любви

В «Дыроватом камне» продолжается разговор о бабушках и дедушках, начатый Николаем Колядой в пьесе «Бабе Шанель». Спектакль исследует такие важные темы, как старость и одиночество, а также стремление жить, любить и быть любимым, которое не покидает человека, несмотря на возраст.

История, по сути, проста: на дачу к Галине Сергеевне приезжают две ее подружки, Лариса и Вера, также пенсионерки и бывшие учительницы. В их компанию попадает сосед по даче — Игорь Петрович.

Эмоции и юмор

Четыре персонажа, множество событий и эмоций — спектакль оказывается одновременно невероятно смешным и трогательно грустным. На сцене разворачивается захватывающая история, полная юмора и неожиданных поворотов. Зрители не смогут удержаться от смеха, вытирая слезы от хохота.

Приглашаем вас на это яркое театральное событие, которое покажет, как на самом деле прекрасно и сложно жить, любить и дружить в любом возрасте.