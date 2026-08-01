Спектакль Долорес Клейборн

Моноспектакль по Стивену Кингу в Коляда-театре

Одиночное представление актрисы Веры Цвиткис

Актриса Вера Цвиткис в одиночку переносит на сцену роман Стивена Кинга, создавая уникальное театральное представление. В аннотации к произведению сказано: «...погружает нас в страшные тайны обычной жизни». В отличие от других работ Кинга, здесь почти нет мистики. Это история обыкновенной женщины, которая вынуждена искать выход из ужасных ситуаций.

Жизнь Долорес: воспоминания и выбор

Спектакль представляет собой монолог, в котором Долорес Клейборн делится своими воспоминаниями — от молодости до старости. Она мучительно пытается понять, верно ли поступала в своей жизни. Зритель наблюдает, как она осмысливает моменты, когда ей приходилось делать трудный выбор: «Убей этого человека» — этот совет может привести к благодарности на всю оставшуюся жизнь.

Фраза Долорес: «Вся жизнь человеческая состоит из того, чтобы делать выбор да вовремя уплачивать по счетам...» наиболее точно передает суть проблемы, которую решают создатели спектакля.

Уникальность постановки

Эта версия «Долорес Клейборн» — единственное сценическое воплощение произведения Стивена Кинга в России. В мире таких адаптаций немного, так как большинство работ «короля ужасов» адаптированы для кино. Сценическая версия написана самой исполнительницей, и она ближе к первоисточнику, чем известный фильм с Кэти Бейтс в главной роли, который имеет значительные отклонения от сюжета романа.

Приглашаем вас на это уникальное театральное событие, где каждая минута — это возможность задуматься о жизни и выборах, которые мы делаем.