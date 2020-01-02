Премьера оперы Сергея Баневича состоялась в 1980 году в Мариинском театре (тогда — Кировском) и теперь, после долгого перерыва, возвращается на родные подмостки. Это событие ждут как зрители, так и критики, ведь «История Кая и Герды» является одним из самых успешных и востребованных произведений композитора.
В этой постановке роли исполняет ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинки. Участие молодых талантов придаёт спектаклю свежесть и энергию, а также даёт возможность зрителям познакомиться с новыми именами в мире оперного искусства.
Не упустите возможность увидеть это значимое музыкальное событие! Опера «История Кая и Герды» обещает стать ярким событием театрального сезона.