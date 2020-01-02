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История Кая и Герды
Киноафиша История Кая и Герды

Спектакль История Кая и Герды

Известная опера современного классика
Постановка
Мариинский театр 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Возвращение оперы Сергея Баневича 

Премьера оперы Сергея Баневича состоялась в 1980 году в Мариинском театре (тогда — Кировском) и теперь, после долгого перерыва, возвращается на родные подмостки. Это событие ждут как зрители, так и критики, ведь «История Кая и Герды» является одним из самых успешных и востребованных произведений композитора.

Ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов

В этой постановке роли исполняет ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинки. Участие молодых талантов придаёт спектаклю свежесть и энергию, а также даёт возможность зрителям познакомиться с новыми именами в мире оперного искусства.

Интересные факты о спектакле

  • Опера «История Кая и Герды» основана на сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», что делает её особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.
  • Произведение не только возвращается на сцену Мариинки, но и активно ставится в репертуаре Большого театра и Новосибирского театра оперы и балета.
  • Музыка Баневича сочетает в себе элементы классической оперы и современного звучания, что делает её интересной для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть это значимое музыкальное событие! Опера «История Кая и Герды» обещает стать ярким событием театрального сезона.

Режиссер
Алексей Степанюк
В ролях
Заурбек Гугкаев
Максим Булатов
Анастасия Донец
Анна Кикнадзе
Елена Витман

Фотографии

История Кая и Герды История Кая и Герды История Кая и Герды История Кая и Герды История Кая и Герды История Кая и Герды История Кая и Герды
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