Возвращение оперы Сергея Баневича

Премьера оперы Сергея Баневича состоялась в 1980 году в Мариинском театре (тогда — Кировском) и теперь, после долгого перерыва, возвращается на родные подмостки. Это событие ждут как зрители, так и критики, ведь «История Кая и Герды» является одним из самых успешных и востребованных произведений композитора.

Ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов

В этой постановке роли исполняет ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинки. Участие молодых талантов придаёт спектаклю свежесть и энергию, а также даёт возможность зрителям познакомиться с новыми именами в мире оперного искусства.

Интересные факты о спектакле

Опера «История Кая и Герды» основана на сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», что делает её особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.

Произведение не только возвращается на сцену Мариинки, но и активно ставится в репертуаре Большого театра и Новосибирского театра оперы и балета.

Музыка Баневича сочетает в себе элементы классической оперы и современного звучания, что делает её интересной для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть это значимое музыкальное событие! Опера «История Кая и Герды» обещает стать ярким событием театрального сезона.