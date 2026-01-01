Спектакль Творческий вечер Ольги Кабо

Верните время: поэзия и музыка в театре Вахтангова

На Новой сцене и в Арт-кафе театра Вахтангова пройдет творческий вечер, в котором художественное слово представит заслуженная артистка России Ольга Кабо. Партия фортепиано будет исполняться заслуженным артистом России Александром Покидченко.

Тематика вечера охватывает глубокие и немного меланхоличные размышления о времени и любви. Спектакль «Верните время» представляет собой диалог между актрисой и музыкантом, где на сцене меняются времена и костюмы, но остаются вечные ценности человеческой души и великие произведения искусства.

В программе вечера прозвучат стихотворения известных поэтов, включая Михаила Лермонтова, Анну Ахматову, Марию Цветаеву, Ариадну Эфрон, Игоря Северянина, Сергея Есенина, Беллу Ахмадулину и Андрея Вознесенского, а также Ларису Васильеву.

Спектакль будет интересен любителям поэзии и музыки, ценящим глубокие размышления о жизни и искусстве. Как заметила Лариса Васильева в одном из своих стихотворений: Зелёная земля легко выносит наш неповторимый бред и странные поступки , и эта мысль прекрасно иллюстрирует концепцию нашего вечера.

Приходите на спектакль и насладитесь уникальным сочетанием поэзии и музыки, которое оставит неизгладимые впечатления.