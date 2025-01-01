Спектакль по повести Чингиза Айтматова в Российском государственном академическом молодежном театре

На сцене Российского государственного академического молодежного театра состоится премьера спектакля "Белый пароход", основанного на повести знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Премьера запланирована на сентябрь 2025 года.

О чем рассказ?

Главным героем повести является семилетний мальчик. Его жизнь проходит на берегу живописного озера Иссык-Куль, окруженного заповедными лесами и дикими оленями. Однако радужный пейзаж контрастирует с бушующей реальностью: единственной близкой родственницей является тетка, которая не проявляет заботы, а вокруг царят пьянство, мародерство и коррупция.

Поиск утешения и надежды

В жестоком мире, где мальчику угрожает одиночество, он находит способ сбежать в свою внутреннюю реальность. Создавая теплый мир воображения, он одушевляет камни и доверяет им свои тайны. Он верит, что его мать переродилась в олениху, а отец — моряк, путешествующий на сказочно прекрасном белом пароходе. В его фантазиях он может даже превратиться в рыбу и уплыть к отцу.

Тема человечности в спектакле

Режиссер Юрий Печенежский подчеркивает, что спектакль затрагивает важную человеческую тему. "Это история о том, как нам оставаться людьми и воспитывать в себе человечность среди трудностей. Через какие поступки мы можем проявить это различие между нами и животными?" — отмечает он.

Как поставили спектакль?

Спектакль "Белый пароход" намерен не только увлечь зрителей, но и задать важные вопросы о благородстве и человечности. Повесть Чингиза Айтматова уже давно заняла свое место в образовательных программах и внесена в список "100 книг для школьников", рекомендованных Министерством образования и науки России для самостоятельного чтения.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который призывает каждого из нас задуматься о своем отношении к человечности.