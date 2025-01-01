Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Белый пароход
Билеты от 0₽
Киноафиша Белый пароход

Спектакль Белый пароход

Постановка
РАМТ 12+
Режиссер Юрий Печенежский
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Чингиза Айтматова в Российском государственном академическом молодежном театре

На сцене Российского государственного академического молодежного театра состоится премьера спектакля "Белый пароход", основанного на повести знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Премьера запланирована на сентябрь 2025 года.

О чем рассказ?

Главным героем повести является семилетний мальчик. Его жизнь проходит на берегу живописного озера Иссык-Куль, окруженного заповедными лесами и дикими оленями. Однако радужный пейзаж контрастирует с бушующей реальностью: единственной близкой родственницей является тетка, которая не проявляет заботы, а вокруг царят пьянство, мародерство и коррупция.

Поиск утешения и надежды

В жестоком мире, где мальчику угрожает одиночество, он находит способ сбежать в свою внутреннюю реальность. Создавая теплый мир воображения, он одушевляет камни и доверяет им свои тайны. Он верит, что его мать переродилась в олениху, а отец — моряк, путешествующий на сказочно прекрасном белом пароходе. В его фантазиях он может даже превратиться в рыбу и уплыть к отцу.

Тема человечности в спектакле

Режиссер Юрий Печенежский подчеркивает, что спектакль затрагивает важную человеческую тему. "Это история о том, как нам оставаться людьми и воспитывать в себе человечность среди трудностей. Через какие поступки мы можем проявить это различие между нами и животными?" — отмечает он.

Как поставили спектакль?

Спектакль "Белый пароход" намерен не только увлечь зрителей, но и задать важные вопросы о благородстве и человечности. Повесть Чингиза Айтматова уже давно заняла свое место в образовательных программах и внесена в список "100 книг для школьников", рекомендованных Министерством образования и науки России для самостоятельного чтения.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который призывает каждого из нас задуматься о своем отношении к человечности.

Купить билет на спектакль Белый пароход

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
24 сентября среда
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽
8 октября среда
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽
9 октября четверг
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽
21 октября вторник
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽
5 ноября среда
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
14 ноября пятница
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3000 ₽
28 ноября пятница
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
6 января в 13:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Tout Paye, или Всё оплачено
16+
Комедия
Tout Paye, или Всё оплачено
16 декабря в 19:00 Театр Эстрады
Билеты
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
24 октября в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше