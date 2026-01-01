46 минут: хроники маленьких перерождений

Представляем вашему вниманию спектакль «46 минут», основанный на автобиографической прозе и поэзии Максима Кучеренко, известного музыканта и одного из лидеров группы «Ундервуд». Этот проект стал первым драматическим опытом автора, который объединяет его воспоминания, музыку и рисунки в уникальный театральный формат.

Сюжет спектакля — это не просто история, это захватывающее размышление о детских мечтах и зрелости. Как говорит сам Максим Кучеренко: «Это путь к детской мечте, длиной почти в полвека, пройденный за время звучания виниловой пластинки». Каждый эпизод наполнен искренними эмоциями и элементами трагикомедии, что создает невероятную атмосферу на грани исповеди и перформанса.

Уникальная атмосфера

В спектакле принимает участие Анна Кучеренко, старшая дочь автора, которая помогает создать атмосферу абсолютного доверия. Она шаг за шагом ведет главного героя через удивительные моменты его личного архива, позволяя зрителям глубже понять внутренний мир персонажа.

Зрителей ждет не только сама история, но и возможность услышать фрагменты шести новых песен, написанных музыкантом. Кроме того, перед началом спектакля будет представлена выставка скетчей автора, что добавляет особый визуальный элемент к этому уникальному событию.

«46 минут» — это спектакль для всех, кто верит в возможность новых начинаний и перерождения. Не упустите шанс стать частью этой непростой, но теплой истории.