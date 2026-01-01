Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
46 минут
Билеты от 2000₽
Киноафиша 46 минут

Спектакль 46 минут

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

46 минут: хроники маленьких перерождений

Представляем вашему вниманию спектакль «46 минут», основанный на автобиографической прозе и поэзии Максима Кучеренко, известного музыканта и одного из лидеров группы «Ундервуд». Этот проект стал первым драматическим опытом автора, который объединяет его воспоминания, музыку и рисунки в уникальный театральный формат.

Сюжет спектакля — это не просто история, это захватывающее размышление о детских мечтах и зрелости. Как говорит сам Максим Кучеренко: «Это путь к детской мечте, длиной почти в полвека, пройденный за время звучания виниловой пластинки». Каждый эпизод наполнен искренними эмоциями и элементами трагикомедии, что создает невероятную атмосферу на грани исповеди и перформанса.

Уникальная атмосфера

В спектакле принимает участие Анна Кучеренко, старшая дочь автора, которая помогает создать атмосферу абсолютного доверия. Она шаг за шагом ведет главного героя через удивительные моменты его личного архива, позволяя зрителям глубже понять внутренний мир персонажа.

Зрителей ждет не только сама история, но и возможность услышать фрагменты шести новых песен, написанных музыкантом. Кроме того, перед началом спектакля будет представлена выставка скетчей автора, что добавляет особый визуальный элемент к этому уникальному событию.

«46 минут» — это спектакль для всех, кто верит в возможность новых начинаний и перерождения. Не упустите шанс стать частью этой непростой, но теплой истории.

Купить билет на спектакль 46 минут

Помощь с билетами
Июнь
1 июня понедельник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2500 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Капитанская дочка
12+
Премьера Драма

Капитанская дочка

10 июня в 19:00 Театр им. Пушкина
от 600 ₽
Песни нашего двора
16+
Драма

Песни нашего двора

29 мая в 20:00 У Никитских ворот
от 1500 ₽
203—205
18+
Драма

203—205

28 мая в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше