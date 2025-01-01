Спектакль Тварь

Спектакль по мотивам романа Фёдора Сологуба «Мелкий бес»

Постановка «Тварь» основана на романе Фёдора Сологуба «Мелкий бес», который в начале XX века произвёл настоящий фурор, разойдясь тиражом в десять тысяч экземпляров. Эта история о сумасшествии гимназического преподавателя Ардальона Борисовича Передонова стала не только диагнозом своего времени, но и символом эпохи. Главный герой, Передонов, представляет собой зловещую и гротескно-карикатурную смесь таких персонажей, как Акакий Акакиевич, Печорин и Свидригайлов.

Концепция и современность

Популярность романа была так велика, что в обиход вошло понятие «передоновщина», обозначающее манипулятивное отношение к русской классике, которую используют для оправдания неблаговидных поступков. Пьеса «Тварь», написанная театральным критиком и драматургом Валерием Семеновским в 1999 году, практически сто лет спустя после появления романа, продолжает эту тему.

Передонов в спектакле «припадает» к великой русской литературе, цитируя Державина, Пушкина и Достоевского, оправдывая свои деяния через призму классических произведений. Как пишет Семеновский в предисловии к пьесе: «Безумие охватывает всех. Потому что „передоновское“ правило — в своих грехах винить других, ни в чём не раскаиваться и ни за что не нести ответственность — здесь норма общей жизни».

Задачи режиссёра

Режиссёр Никита Кобелев отмечает: «В этой пьесе есть столкновение важного для российской ментальности литературного классического канона и цинизма, который пронизывает действия персонажей, оправдывающих свои поступки классикой. Меня интересует, насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь инструментом для манипуляций».

Не упустите возможность увидеть эту провокационную и глубокую постановку, в которой классическая литература встречается с современными реалиями, заставляя задуматься о ценностях и морали в нашем обществе.