Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тварь
Киноафиша Тварь

Спектакль Тварь

18+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам романа Фёдора Сологуба «Мелкий бес»

Постановка «Тварь» основана на романе Фёдора Сологуба «Мелкий бес», который в начале XX века произвёл настоящий фурор, разойдясь тиражом в десять тысяч экземпляров. Эта история о сумасшествии гимназического преподавателя Ардальона Борисовича Передонова стала не только диагнозом своего времени, но и символом эпохи. Главный герой, Передонов, представляет собой зловещую и гротескно-карикатурную смесь таких персонажей, как Акакий Акакиевич, Печорин и Свидригайлов.

Концепция и современность

Популярность романа была так велика, что в обиход вошло понятие «передоновщина», обозначающее манипулятивное отношение к русской классике, которую используют для оправдания неблаговидных поступков. Пьеса «Тварь», написанная театральным критиком и драматургом Валерием Семеновским в 1999 году, практически сто лет спустя после появления романа, продолжает эту тему.

Передонов в спектакле «припадает» к великой русской литературе, цитируя Державина, Пушкина и Достоевского, оправдывая свои деяния через призму классических произведений. Как пишет Семеновский в предисловии к пьесе: «Безумие охватывает всех. Потому что „передоновское“ правило — в своих грехах винить других, ни в чём не раскаиваться и ни за что не нести ответственность — здесь норма общей жизни».

Задачи режиссёра

Режиссёр Никита Кобелев отмечает: «В этой пьесе есть столкновение важного для российской ментальности литературного классического канона и цинизма, который пронизывает действия персонажей, оправдывающих свои поступки классикой. Меня интересует, насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь инструментом для манипуляций».

Не упустите возможность увидеть эту провокационную и глубокую постановку, в которой классическая литература встречается с современными реалиями, заставляя задуматься о ценностях и морали в нашем обществе.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Иван Ефремов
Янина Лакоба
Ольга Белинская
Николай Белин
Степан Балакшин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 3200 ₽

Фотографии

Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь Тварь

В ближайшие дни

Многогранность. Формы тишины и пустоты
12+
Балет
Многогранность. Формы тишины и пустоты
19 ноября в 19:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Почему деревья не ходят
0+
Детский Кукольный
Почему деревья не ходят
31 августа в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
2 августа в 16:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше