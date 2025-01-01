Спектакль Муфта, Полботинка и Моховая борода

Детский спектакль по повести Эно Раута

Нна камерной сцене Театра на Васильевском состоялась премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода». Пьеса Надежды Колтышевой, основанная на повести Эно Раута о забавных существах накситраллях, обещает стать ярким событием для юных зрителей.

Сюжет

Эта весёлая и добрая история полна приключений и неожиданных поворотов. Маленькие зрители отправятся в путешествие по чудесной стране Накситраллии, где вместе с героями преодолеют страхи, обретут настоящую дружбу и зажгут свою волшебную звезду.

Творческая команда

Постановкой спектакля занимается режиссёр Олег Сологубов, известный своими работами в театрах Петербурга и других городов России. Надежда Колтышева, ученица Николая Коляды, вдохновлённая сказочной повестью, создала пьесу, которая легла в основу постановки.

О создателях

Надежда Колтышева – драматург, сценарист и писатель. Окончила Уральский педагогический университет и ЕГТИ по специальности «Драматургия». Её пьесы известны по всей России и публикуются в известных журналах.

Олег Сологубов – режиссёр и педагог, выпускник СПбГАТИ. Он поставил множество спектаклей, включая «Приключения Хомы и суслика» и «Мастерская глупости».

Приходите всей семьёй, чтобы вместе с героями отправиться в удивительное путешествие и открыть для себя мир волшебства и дружбы!