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Муфта, Полботинка и Моховая борода
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Спектакль Муфта, Полботинка и Моховая борода

Постановка
Театр на Васильевском. Камерная сцена 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль по повести Эно Раута

Нна камерной сцене Театра на Васильевском состоялась премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода». Пьеса Надежды Колтышевой, основанная на повести Эно Раута о забавных существах накситраллях, обещает стать ярким событием для юных зрителей.

Сюжет

Эта весёлая и добрая история полна приключений и неожиданных поворотов. Маленькие зрители отправятся в путешествие по чудесной стране Накситраллии, где вместе с героями преодолеют страхи, обретут настоящую дружбу и зажгут свою волшебную звезду.

Творческая команда

Постановкой спектакля занимается режиссёр Олег Сологубов, известный своими работами в театрах Петербурга и других городов России. Надежда Колтышева, ученица Николая Коляды, вдохновлённая сказочной повестью, создала пьесу, которая легла в основу постановки.

О создателях

Надежда Колтышева – драматург, сценарист и писатель. Окончила Уральский педагогический университет и ЕГТИ по специальности «Драматургия». Её пьесы известны по всей России и публикуются в известных журналах.

Олег Сологубов – режиссёр и педагог, выпускник СПбГАТИ. Он поставил множество спектаклей, включая «Приключения Хомы и суслика» и «Мастерская глупости».

Приходите всей семьёй, чтобы вместе с героями отправиться в удивительное путешествие и открыть для себя мир волшебства и дружбы!

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Вероника Жукова
Дарья Похило
Никита Злобин
Константин Шевченко
Даниил Харин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр на Васильевском. Камерная сцена Санкт-Петербург, Малый просп., 49
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽

Фотографии

Муфта, Полботинка и Моховая борода Муфта, Полботинка и Моховая борода Муфта, Полботинка и Моховая борода Муфта, Полботинка и Моховая борода Муфта, Полботинка и Моховая борода

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