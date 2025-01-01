Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трубадур
Киноафиша Трубадур

Спектакль Трубадур

Опера Верди в постановке прославленного итальянца
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Пьер Луиджи Пицци
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Трубадур» Джузеппе Верди в Мариинском театре

Опера «Трубадур» Джузеппе Верди — это мощная драматическая повествовательная ткань, переплетенная с яркими, запоминающимися мелодиями, в которой сочетаются страсть, любовь, месть и трагическая судьба героев. По сюжету, этот спектакль полон сильных эмоций и ярких контрастов, что делает его не только невероятно динамичным, но и глубоким по своему содержанию.

История создания

«Трубадур» был написан Джузеппе Верди в 1853 году и впервые представлен в Театре Ла Фениче в Венеции. Его сюжет основан на драмах о любви и мести, которых невозможно избежать. Сюжет, наполненный непредсказуемыми поворотами, пересекается с мистикой, раскручивая трагедию. В опере множество ярких вокальных партий, среди которых особенно выделяются соло Манрико, Азучены и Леоноры.

Музыка и музыкальные особенности

Музыка Верди в «Трубадуре» полна драматизма и яркости. Известные арии, такие как знаменитая стретта Манрико, стали символами не только итальянской оперной традиции, но и выражением человеческой борьбы за свободу. Эти мелодии, наполненные страстью, как и сам сюжет, кажутся универсальными, выражая идеи свободы и борьбы, которые актуальны в любое время.

Особое внимание в опере уделено дуэтам, которые являются основой для раскрытия характеров героев. Арии и вокальные ансамбли, как дуэты Манрико и Леоноры, а также треугольник Манрико — Азучена — граф ди Луны, придают произведению богатую эмоциональную палитру, позволяя каждому герою выразить свои чувства и внутренние противоречия.

Постановка в Мариинском театре

Мариинская постановка «Трубадура» была создана с участием режиссера Пьера Луиджи Пицци, который использовал сдержанное и визуально эффектное решение. В сценографии преобладают три цвета — черный, красный и белый, а также символ пламени, который становится сквозным образом спектакля, олицетворяя борьбу, ненависть и месть. Несмотря на мрачность сюжета, в постановке сохраняется светлая, вдохновляющая атмосфера, что делает оперу не только тяжелым драматическим произведением, но и в целом не угнетающим зрелище.

Резюме постановки

«Трубадур» Джузеппе Верди в постановке Мариинского театра — это не просто история о любви и мести, но и об ужасах цикла насилия, в котором жертвы становятся разрушителями, а победы — скорбными. Музыка и сильная вокальная партия в этом произведении не только поддерживают трагедию, но и дают зрителям ощущение катарсиса. Сочинение Верди не угнетает, а наоборот, оставляет в душе светлую память о великой, вечной музыке.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 1650 ₽

Фотографии

Трубадур Трубадур Трубадур

В ближайшие дни

Процесс
18+
Драма
Процесс
19 сентября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Попытка не пытка
16+
Комедия
Попытка не пытка
23 октября в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
5 сентября в 17:00 Пространство «Замок на Невском»
от 1900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше