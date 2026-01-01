Оповещения от Киноафиши
Русский Гамлет
Киноафиша Русский Гамлет

Спектакль Русский Гамлет

Постановка
Курт 16+
Режиссер Дмитрий Скотников
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Русский Гамлет: Трагикомедия с постиронией

Театр «Курт» представляет постироничную трагикомедию режиссёра Дмитрия Скотникова, основанную на пьесах Дмитрия Мережковского «Павел I» и Уильяма Шекспира «Гамлет». В этом спектакле зрители станут свидетелями уникального ренессанса: главный герой каждую ночь умирает на сцене, лишь для того, чтобы на утро возродиться и начать свою новую жизнь.

Судьбы, переплетенные с иронией

Павел I, получивший от Фридриха Великого прозвище «русский Гамлет», является центральной фигурой этого произведения. Судьбы русского императора и датского принца неожиданно переплетаются, превращая исторический анекдот в зловещее пророчество. Спектакль приглашает зрителей рассмотреть, как ирония и постирония становятся средствами современного понимания человеческой судьбы.

Для любителей постмодернизма

Этот спектакль будет интересен тем, кто ценит постмодернистские интерпретации классики и ищет глубокие метафоры. Игра актеров, продуманные декорации и остроумные диалоги создают атмосферу, в которой каждый может увидеть отражение как своих страхов, так и надежд.

Не упустите возможность стать частью этой необычной театральной истории, где жизнь и творчество сталкиваются в мечтах о вечной жизни на сцене.

Купить билет на спектакль Русский Гамлет

Март
2 марта понедельник
19:00
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
от 1700 ₽
13 марта пятница
19:00
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
от 1700 ₽

Фотографии

Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет

