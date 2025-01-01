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Золушка
Билеты от 600₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Московский театр оперетты 0+
Режиссер Жанна Жердер
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Возвращение «Золушки» на сцену: новая жизнь классической сказки

«Золушка» – та самая добрая сказка из детства, которая рассказывает о том, как «вера творит чудо» и воодушевляет каждого из нас. С 2007 года мюзикл Андрея Семёнова в постановке Жанны Жердер радует зрителей Московского театра оперетты. За это время спектакль стал настоящей «семейной традицией» и завоевал любовь юных театралов.

В этом сезоне известная детская сказка Шарля Перро вновь обретает жизнь на театральной сцене и возвращается в обновлённом виде. Зрителей ждут современные визуальные эффекты, яркие декорации и динамичное действие, которое не оставит равнодушным никого.

Сюжет и новые элементы

Историю о милой девушке, потерявшей туфельку на балу, знают все. Прекрасный принц, злая мачеха и её завистливые дочери знакомы нам с детских лет. Однако авторская группа мюзикла добавила в постановку ещё больше загадочности и «чудес». Зрителей порадуют:

  • Абсолютно новая хореография
  • Невероятные фокусы и перевоплощения
  • Красочные спецэффекты, включая полёты над крышами и парящие облака, с которых спускается волшебная фея

Эмоции для всех возрастов

Юных зрителей ждёт захватывающее путешествие в мир фантазий, а взрослых – тёплая ностальгия и неподдельные эмоции, которые может подарить только настоящая добрая сказка. Как говорила фея-крестная: «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» Обязательно приезжайте, ведь здесь и рождаются настоящие чудеса!

Команда спектакля

Музыка: А. Семёнов
Либретто: Ж. Жердер
Режиссер-постановщик: Ж. Жердер
Балетмейстер-постановщик: И. Маклов
Композитор, музыкальный руководитель и дирижёр: А. Семёнов
Художник-постановщик: С. Новиков
Художник по костюмам: Е. Чепелева
Художник по свету: А. Сиваев
Хормейстер: Д. Кучма
Дирижер: С. Майский

В спектакле принимают участие: Е. Ионова, Е. Зайцева, П. Борисенко, О. Белохвостова, А. Пугина, А. Карханова, Д. Никаноров, А. Фролов, А. Волков.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
12:00 от 600 ₽
9 ноября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
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16 ноября
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