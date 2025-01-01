Спектакль Золушка

Возвращение «Золушки» на сцену: новая жизнь классической сказки

«Золушка» – та самая добрая сказка из детства, которая рассказывает о том, как «вера творит чудо» и воодушевляет каждого из нас. С 2007 года мюзикл Андрея Семёнова в постановке Жанны Жердер радует зрителей Московского театра оперетты. За это время спектакль стал настоящей «семейной традицией» и завоевал любовь юных театралов.

В этом сезоне известная детская сказка Шарля Перро вновь обретает жизнь на театральной сцене и возвращается в обновлённом виде. Зрителей ждут современные визуальные эффекты, яркие декорации и динамичное действие, которое не оставит равнодушным никого.

Сюжет и новые элементы

Историю о милой девушке, потерявшей туфельку на балу, знают все. Прекрасный принц, злая мачеха и её завистливые дочери знакомы нам с детских лет. Однако авторская группа мюзикла добавила в постановку ещё больше загадочности и «чудес». Зрителей порадуют:

Абсолютно новая хореография

Невероятные фокусы и перевоплощения

Красочные спецэффекты, включая полёты над крышами и парящие облака, с которых спускается волшебная фея

Эмоции для всех возрастов

Юных зрителей ждёт захватывающее путешествие в мир фантазий, а взрослых – тёплая ностальгия и неподдельные эмоции, которые может подарить только настоящая добрая сказка. Как говорила фея-крестная: «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» Обязательно приезжайте, ведь здесь и рождаются настоящие чудеса!

Команда спектакля

Музыка: А. Семёнов

Либретто: Ж. Жердер

Режиссер-постановщик: Ж. Жердер

Балетмейстер-постановщик: И. Маклов

Композитор, музыкальный руководитель и дирижёр: А. Семёнов

Художник-постановщик: С. Новиков

Художник по костюмам: Е. Чепелева

Художник по свету: А. Сиваев

Хормейстер: Д. Кучма

Дирижер: С. Майский

В спектакле принимают участие: Е. Ионова, Е. Зайцева, П. Борисенко, О. Белохвостова, А. Пугина, А. Карханова, Д. Никаноров, А. Фролов, А. Волков.