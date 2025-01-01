Спектакль Три

Современная интерпретация классики Чехова

Спектакль Петра Шерешевского, основанный на пьесе А.П. Чехова «Три сестры», предлагает зрителям уникальную возможность увидеть знакомую историю в новом свете. Сколько раз три сестры выходили из дома Прозоровых? Сколько раз погибал на дуэли барон Тузенбах? В своём проекте «Три» Шерешевский переосмысляет вековой текст, стремясь найти актуальные и близкие сегодня темы.

Концепция и подход

Под псевдонимом Семён Саксеев, Шерешевский создаёт новую пьесу, которая перекликается с культурным мифом «Трёх сестёр». Он обнажает больные и важные для себя и зрителей вопросы, создавая постмодернистскую игру с чеховским сюжетом. Спектакль построен на этюдном методе, где режиссёр и актёры совместно исследуют чувства и переживания, делая их «потоком откровений», как сам называет их Шерешевский.

Современные реалии

Действие спектакля разворачивается в коммунальной квартире в центре Петербурга, где обитатели готовятся к дню рождения Иры. В отличие от Чехова, где за праздничный стол могла отвечать домашняя челядь, у Шерешевского заказывает пиццу опаздывающий курьер. Этот перенос событий в современность проработан детально, отношения персонажей меняются, а их мотивации становятся актуальными.

Темы и атмосфера

История, лёгкая в духе Чехова и вдумчивая по природе Шерешевского, рассказывает о понятных и близких людях, сталкивающихся с житейскими проблемами. В камерном пространстве КТМ зрители становятся невидимыми наблюдателями, наблюдая за развитием событий в разных комнатах квартиры. Они могут следить за тем, как герои меняются под влиянием внешних обстоятельств или собственных поступков на протяжении трёх актов.

Шерешевский отказывается от камер и экранов, отдавая предпочтение более интимному и домашнему миру своих персонажей. Это создаёт уникальную атмосферу и позволяет зрителям глубже прочувствовать каждый момент.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной и современно интерпретированной классики!