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Три товарища
Киноафиша Три товарища

Спектакль Три товарища

16+
Режиссер Филипп Разенков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл по роману Ремарка

Мюзикл «Три товарища», созданный по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, переносит зрителей в послевоенную Германию 1920-х годов. Это история о потерянном поколении — молодых людях, которые выжили в Первой мировой войне, но так и не смогли найти свое место в мирной жизни.

Трое друзей — Роберт, Ленц и Кестер — делят будни между работой в автомастерской, гонками и выпивкой. Их жизнь лишена цели и смысла, пока в нее не врывается Пат, загадочная и очаровательная девушка. Появление Пат озаряет мир Роберта, пробуждая в нем желание жить и даря надежду на лучшее будущее. Этот свет любви и внезапно вспыхнувшие чувства становятся контрастом к серой и безысходной реальности.

Художественное решение спектакля

Сценография, созданная художником Елисеем Шепелевым, ярко отражает этот контраст. Суровые городские пейзажи — кирпичные стены и заводские трубы — символизируют холодный и бездушный мир, где нет места для любви. Но с появлением Пат на сцене появляется ветка весеннего дерева, украшенная цветами, — образ, который переносит зрителей в другой, более светлый мир. Этот прием помогает подчеркнуть, как любовь может преобразить даже самое мрачное окружение.

Костюмы и музыка

Костюмы, созданные Татьяной Ногиновой, аутентично отражают историческую эпоху и усиливают контраст между черно-серым миром войны и белоснежным, чистым образом Пат. Музыкальное сопровождение от композитора Евгения Загота — эмоционально насыщенное и многослойное, отражает всю гамму чувств, от отчаяния до надежды, от страха до любви.

Философские размышления

Этот мюзикл — не только о дружбе и любви. Он поднимает философские вопросы о жизни, смерти и стремлении к счастью, которые актуальны и сегодня. Тема любви, как силы, способной исцелить самые глубокие душевные раны, проходит через весь спектакль, пробуждая в зрителях веру в лучшее будущее.

Почему стоит увидеть?

«Три товарища» — это не просто история о послевоенной Германии. Это мюзикл о том, как любовь может победить боль и страдания, как даже в самом безнадежном мире можно найти свет и тепло. Спектакль затрагивает глубинные человеческие эмоции и заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища

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