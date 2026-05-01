Спектакль по пьесе Антона Чехова в Театре на Таганке

Спектакль «Три сестры. Долой уныние» режиссёра Саши Золотовицкого по пьесе Антона Чехова. В усадьбе Прозоровых, по случаю именин младшей из сестёр, намечается весёлый праздник в кругу эксцентричных гостей. Уже мерещится новая, счастливая жизнь, в которой у каждой из сестёр свои мечты. Ирина ищет смысл в работе, Ольга мечтает найти счастье в личной жизни, а Маша пытается убежать от скуки. Но с каждым годом желание что-то менять становится призрачней, и они всё больше вязнут в мистическом мороке, окутывающем их дом.

Спектакль Саши Золотовицкого балансирует между повседневной реальностью и воспалённым сном. Гротескные, похожие на сомнамбул, образы героев усиливают беспощадную правду чеховской жизни. Оторваться от налипшего слоя интерпретаций канонического текста режиссёру удаётся через современный культурный код и иронию. Абсурд, прорастающий как «сорная трава», отсылки и цитаты других произведений искусства, насыщают спектакль, не отменяя чеховский дух. Здесь через иронию поднимаются экзистенциальные вопросы, а аккомпанементом к боли звучит смех.

Комментарий режиссёра

Саша Золотовицкий, режиссёр: «Это спектакль о людях, которые отдают свою жизнь на аутсорс. Когда перестаёшь бороться и чего-либо хотеть, начинаешь думать, что жизнь больше не будет приносить радости и сюрпризов. Растерянные после смерти отца сестры просто сели в лодку к окружающим их инфантильным мужчинам и плывут по реке жизни, позволяя течению их вести. Уже нет сил сопротивляться. И трагедия этих героев в том, что они смирились со своей жизнью, перестали мечтать и оставили все свои амбиции. Это очень страшно».

В спектакле используются тексты Михаила Гронаса, Даниила Хармса, Саши Золотовицкого, Кирилла Иванова и группы «СБПЧ», а также музыка группы «NRKTK», Генри Перселла и песня «На дальней станции сойду» композитора Владимира Шаинского на стихи поэта Михаила Танича.

Премьера спектакля состоялась 7 апреля 2026 года.

Источник: tagankateatr.ru