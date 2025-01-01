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Ночь в отеле
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ночь в отеле

Спектакль Ночь в отеле

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Ночь в отеле» — дебют Владимира Машкова в Театре Олега Табакова

«Ночь в отеле» — первая постановка Владимира Машкова в статусе художественного руководителя Театра Олега Табакова. Это захватывающая пьеса, которая переносит зрителей в 1954 год, когда в номере нью-йоркского отеля совершенно случайно встречаются четверо знаменитостей: актриса, спортсмен, сенатор и ученый. Их прототипы легко узнаются, даже если имена не названы.

Сюжет и темы

Сюжет пьесы Терри Джонсона заставляет нас задуматься о том, насколько вероятна такая встреча. Вероятность этого события стремится к нулю, но слухи о нем продолжают жить. Если бы эти выдающиеся личности действительно встретились, о чем бы они говорили? Их разговоры могли бы отражать не только их собственные жизни, но и жизни миллионов людей, которыми они владели.

Пьеса остается актуальной благодаря вечным темам: секс, ум, сила и власть. У каждого из четырех персонажей есть своя история, которая развертывается на фоне их глобальной славы и влияния. На первый взгляд, их проблемы могут показаться незначительными, но, как мы знаем, все в этом мире относительно.

О драматурге

Терри Джонсон — знаменитый британский драматург, киносценарист и режиссер, который получил множество наград, включая «Тони», премию Лоуренса Оливье и Evening Standard Theatre Awards. Его работы продолжают оставаться в центре театральной жизни благодаря своей глубине и актуальности.

Не упустите возможность увидеть «Ночь в отеле» — спектакль, который поднимает важные вопросы и заставляет задуматься о том, что действительно имеет значение в жизни каждого из нас.

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Игорь Петров
Александр Фисенко
Анастасия Тимушкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле Ночь в отеле

В ближайшие дни

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