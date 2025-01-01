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Мама меня любит
Билеты от 500₽
Киноафиша Мама меня любит

Спектакль Мама меня любит

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-путешествие в прошлое для взрослых и детей

Спектакль представляет собой увлекательное путешествие в детство, охватывающее период с 40-х до 80-х годов. Здесь оживут такие моменты, как эвакуация, первый телевизор, костюм снежинки для новогоднего утренника, прыгание в резиночку, очереди за югославскими сапогами, музыкальная школа и пионерская клятва. Это не просто воспоминания, а целый ряд ярких историй, которые отразят ностальгию и переживания людей того времени.

Музыкальные хиты поколений
Спектакль не обойдется без музыкальных хитов, знакомых многим, которые будут исполнены оркестром театра «А-Я». Звуки любимых мелодий напомнят зрителям о беззаботных днях их детства, создавая атмосферу тепла и радости.

Исторический контекст
Проект не раз менял свои названия. В рамках фестиваля «Большая перемена» в 2014 году презентация будущего спектакля проходила под именем «Сказки о детстве» и была удостоена диплома фестиваля. Открытые репетиции привлекали постоянных зрителей и родителей с детьми в возрасте 7-13 лет.

Погружение в детство
Творческая группа предлагает зрителям погрузиться в мир детства, раскинувшегося во временных рамках от конца XIX века до конца 80-х годов XX века. Воспоминания о детстве известных драматургов, писателей, художников и музыкантов прозвучат со сцены в сопровождении живого оркестра, создавая уникальную атмосферу общения между поколениями.

Режиссер
Андрей Покатилов
В ролях
Наталия Кляшторная
Наталия Завьялова
Александр Данилов
Константин Хрустачев
Владимир Трушников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Мама меня любит Мама меня любит Мама меня любит Мама меня любит

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