Три поросенка
Билеты от 650₽
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

Постановка
Рыжий театр 0+
Продолжительность 35 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Три поросёнка» в Рыжем театре

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль по мотивам известной сказки «Три поросёнка». Это замечательное представление подарит зрителям незабываемые эмоции и погружение в мир детских фантазий.

Информация о спектакле

Спектакль выполнен в яркой и красочной форме, что делает его привлекательным для детей и их родителей. Он не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе, смелости и трудолюбии.

Подробности о посещении

Обратите внимание, что рассадка в зале свободная. Мы рекомендуем приносить с собой сменную обувь для комфортного просмотра. Это поможет сохранить уют и чистоту в театре.

Не пропустите!

Спектакль "Три поросёнка" — это отличная возможность провести время с семьёй и насладиться искусством кукольного театра. Приходите и окунитесь в атмосферу волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
12:00 от 650 ₽

