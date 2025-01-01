Спектакль Три поросенка

Кукольный спектакль «Три поросёнка» в Рыжем театре

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль по мотивам известной сказки «Три поросёнка». Это замечательное представление подарит зрителям незабываемые эмоции и погружение в мир детских фантазий.

Информация о спектакле

Спектакль выполнен в яркой и красочной форме, что делает его привлекательным для детей и их родителей. Он не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе, смелости и трудолюбии.

Подробности о посещении

Обратите внимание, что рассадка в зале свободная. Мы рекомендуем приносить с собой сменную обувь для комфортного просмотра. Это поможет сохранить уют и чистоту в театре.

Не пропустите!

Спектакль "Три поросёнка" — это отличная возможность провести время с семьёй и насладиться искусством кукольного театра. Приходите и окунитесь в атмосферу волшебства!