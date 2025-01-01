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Мольер. Наследники
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Киноафиша Мольер. Наследники

Спектакль Мольер. Наследники

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ироничная комедия по мотивам трех пьес Мольера: «Шалый, или Всё невпопад», «Любовь-целительница» и «Летающий доктор».

Мольер всегда умел мастерски играть с комическими ситуациями, и в этой постановке режиссер Ирина Пахомова создает атмосферу, наполненную ярким фарсом и остроумными поворотами.

Ситуации и персонажи

В центре сюжета — юный Лелий, который стремится поскорее воссоединиться с возлюбленной. Он решает доверить свои амурные тайны слуге Маскарилю, надеясь на помощь в сложных делах. Однако, как это часто бывает в комедийных произведениях, его пылкость, импульсивность и отсутствие продуманности приводят к неожиданным, но всегда забавным последствиям. Ситуация усугубляется вмешательством отцов, чьи авторитарные взгляды сталкиваются с мятежными детьми.

Фарс и конфликт поколений

Спектакль насыщен конфликтами между избалованными детьми и строгими родителями, которые с юмором и парадоксальными решениями переплетаются в яркой и динамичной сценической композиции. В поисках компромисса герои сталкиваются с курьезами, ведущими к еще более запутанным ситуациям.

Легкость и изящество формы

Постановка изящна и легка, ведь речь идет о фарсе в стихах. Игровая динамика, смех и остроумные реплики создают спектакль, который поддается восприятию без особых усилий, обеспечивая зрителю удовольствие от наблюдения за игрой актеров и развитием сюжета.

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Илья Захаржевский
Григорий Чеглаков
Павел Мальцев
Сергей Батов
Анастасия Фадеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 800 ₽

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