Киноафиша Ключ на мостовой

Спектакль Ключ на мостовой

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Ольга Мелкумова
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Премьера оперетты Жака Оффенбаха «Ключ на мостовой, или Муж за дверью»

Приглашаем вас на премьеру оперетты в одном действии «Ключ на мостовой, или Муж за дверью», написанной выдающимся французским композитором Жаком Оффенбахом. Премьера состоится 4 марта 2025 года в театре «Геликон-опера».

О Творчестве Жака Оффенбаха

Жак Оффенбах — родоначальник современной оперетты и мастер музыкальной комедии. Его творчество включает более 100 оперетт, интермедий и фарсов. Оффенбах обладал исключительным мелодическим даром, и его произведения были популярны как в Европе, так и в Америке. Его называли «Моцартом Елисейских полей», а успех его оперетт стал одним из характернейших явлений девятнадцатого века.

История «Ключ на мостовой»

Оперетта «Ключ на мостовой» была впервые представлена 22 июня 1859 года в театре Bouffes-Parisiens в Париже. С тех пор это веселое и забавное произведение радует зрителей на разных языках. В России оперетта известна под различными названиями и неизменно вызывает интерес у публики. Лев Толстой отмечал ее как «истинно французскую вещь, полную добродушного и самобытного комизма».

Постановка в театре «Геликон-опера»

Режиссером-постановщиком выступит Ольга Мелкумова, выпускница ГИТИСа и лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Художником-постановщиком станет заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов, а хореографию подготовит Ксения Лисанская. Дирижером-постановщиком назначен Артем Давыдов, а перевод с французского осуществила Варвара Гусева.

Сюжет и персонажи

Сюжет оперетты несложен и представляет собой анекдотическую историю. Главный герой — молодой композитор, который спасается от разъяренного мужа и попадает в спальню к чужой невесте. Несмотря на то, что в истории всего четыре персонажа, зрителей ждет закрученный сюжет и, конечно, хороший финал: любовь торжествует, несмотря на все опасности!

Не пропустите премьеру 4 марта 2025 года в театре «Геликон-опера»! Будем рады видеть вас на этом увлекательном спектакле!

Расписание

30 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 2300 ₽
31 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 2000 ₽
1 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
20:00
2 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
20:00

