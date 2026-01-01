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Травиата
Киноафиша Травиата

Спектакль Травиата

16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 3 антракта
Возраст 16+

О спектакле

«Травиата» Джузеппе Верди в Краснодарском музыкальном театре

Опера «Травиата» — одно из самых значимых произведений Джузеппе Верди, впервые представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции. Первоначально спектакль потерпел провал, но после переработки стал одним из самых известных оперных произведений в истории.

История создания и значение

Название «Травиата» в переводе с итальянского означает «падшая, сбившаяся с пути женщина». Однако композитор наделил главную героиню, Виолетту, удивительной сердечной чистотой и благородством. Это делает оперу особенно трогательной и актуальной для зрителей.

Премьера в Краснодаре

В Краснодарском музыкальном театре премьера «Травиаты» состоялась 30 мая 2004 года. С тех пор опера завоевала сердца зрителей благодаря своей глубокой эмоциональной насыщенности и великолепной музыке Верди.

Почему стоит посетить спектакль?

«Травиата» — одна из самых любимых опер у зрителей. Ее сила заключается в искусстве Верди, в правде жизни, которая пронизывает все его произведения. Спектакль позволяет зрителям пережить глубокие эмоции и сопереживание, открывая перед ними мир любви и страсти.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся оперу на сцене Краснодарского музыкального театра и погрузиться в волшебный мир Верди!

Режиссер
Алексей Степанюк
В ролях
Марина Шульга
Татьяна Еремина
Вячеслав Егоров
Владислав Емелин
Владимир Кузнецов

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В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
18:30
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 700 ₽

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