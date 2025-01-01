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Скупой папик
Билеты от 1200₽
Киноафиша Скупой папик

Спектакль Скупой папик

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Остросюжетная комедия о любви и непонимании

«Скупой папик» — это яркая комедия, рассказывающая о семейной паре Сергее и Маргарите, которые долгое время живут вместе и успели охладеть друг к другу. Однако, встреча Сергея с привлекательной Зиной пробуждает в нем давно забытые чувства и желание вспомнить молодость.

Неожиданные повороты сюжета

На первый взгляд может показаться, что ничто не сможет распутать клубок неприятностей, возникших из-за этого любовного треугольника. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Ответный ход терпеливой супруги Сергея становится настоящей неожиданностью, и зрители будут следить за развитием событий с интересом.

Смешные курьёзы и блестящая игра актёров

Спектакль полон смешных и курьёзных ситуаций, знакомых каждому из нас. Блистательная игра мастеров своего дела и любимцев публики обеспечит зрителям приятные ощущения и хорошее настроение на долгое время.

Актёрский состав и режиссура

В спектакле задействованы такие известные актёры, как:

  • Станислав Садальский
  • Татьяна Орлова
  • Елена Воробей
  • Илья Бледный / Анатолий Смиранин

Режиссёры спектакля — Нина Чусова и Илья Бледный, которые известны своим умением создавать яркие и запоминающиеся постановки.

Не упустите возможность погрузиться в мир комедии и насладиться увлекательной историей о любви, misunderstandings и семейных перипетиях!

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Елена Воробей
Елена Воробей
Илья Бледный
Илья Бледный

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Скупой папик Скупой папик Скупой папик Скупой папик Скупой папик Скупой папик Скупой папик Скупой папик

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