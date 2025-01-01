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Киноафиша Тоска

Спектакль Тоска

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера оперы Пуччини "Тоска" в Краснодарском музыкальном театре "Премьера"

Краснодарский музыкальный театр "Премьера" готовится к долгожданной премьере оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Это произведение, написанное в 1900 году, до сих пор остается одним из самых популярных и исполняемых оперных произведений в мире.

О чем "Тоска"?

Сюжет "Тоски" разворачивается в Риме в 1800 году и рассказывает о страсти, предательстве и борьбе за свободу. Главные герои – певица Флория Тоска, её возлюбленный, художник Маркало, и жестокий полицейский начальник Скарпиа – вовлечены в сложную игру власти и чувств. Опера насыщена эмоциональными переживаниями и великолепной музыкой, что делает её настоящим шедевром.

Интересные факты

  • Опера "Тоска" основана на пьесе Виктораien Sardou, что делает её одним из немногих оперных произведений, основанных на театральном оригинале.
  • В "Тоске" находятся некоторые из самых известных арий, такие как "Recondita armonia" и "Vissi d'arte".
  • Опера была впервые поставлена в театре "Costanzi" в Риме 14 января 1900 года и с тех пор не покидает репертуар ведущих мировых театров.

Билеты и информация

Билеты на премьеру уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как ожидается высокий интерес со стороны зрителей. Для получения дополнительной информации о спектакле и покупке билетов посетите сайт театра "Премьера".

Не упустите возможность увидеть одну из самых ярких оперных постановок на сцене Краснодарского музыкального театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 700 ₽
Краснодар, 28 сентября
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