Пластический спектакль «Орфей. Шёпот в сумерках» в Краснодаре

Спектакль «Орфей. Шёпот в сумерках» погружает зрителей в сюрреалистическое пространство мифа об Орфее, где реальность и бессознательное переплетаются. Герой отправляется в глубины своего подсознания в поисках утраченной части себя, сталкиваясь с неизъяснимым и таинственным.

Атмосфера успешного спектакля создается благодаря уникальному соединению пластики, звука и визуального образа. Каждое движение — это выражение поиска, страха и стремления услышать свою внутреннюю мелодию. Эта работа предлагает зрителям уникальный опыт, переплетя чувства и мысли в единый поток.

Режиссёрская команда

Режиссёр и хореограф-постановщик: Ольга Лабовкина

Композитор: Илья Дягель

Художник-постановщик: Ксения Кочубей

Художник по костюмам: Диана Шинкаренко

Художественный руководитель Театра современного искусства: Анна Агеева.

