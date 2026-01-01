Орфей. Шёпот в сумерках
O спектакле

Спектакль «Орфей. Шёпот в сумерках» погружает зрителей в сюрреалистическое пространство мифа об Орфее, где реальность и бессознательное переплетаются. Герой отправляется в глубины своего подсознания в поисках утраченной части себя, сталкиваясь с неизъяснимым и таинственным.

Атмосфера успешного спектакля создается благодаря уникальному соединению пластики, звука и визуального образа. Каждое движение — это выражение поиска, страха и стремления услышать свою внутреннюю мелодию. Эта работа предлагает зрителям уникальный опыт, переплетя чувства и мысли в единый поток.

Режиссёрская команда

  • Режиссёр и хореограф-постановщик: Ольга Лабовкина
  • Композитор: Илья Дягель
  • Художник-постановщик: Ксения Кочубей
  • Художник по костюмам: Диана Шинкаренко

Художественный руководитель Театра современного искусства: Анна Агеева.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который оставляет множество вопросов и глубокие размышления о природе человеческого сознания.

Июнь
Сентябрь
18 июня четверг
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 550 ₽
19 июня пятница
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 450 ₽
20 июня суббота
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 550 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 450 ₽

