Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Новый театр кукол 6+
Режиссер Сергей Балыков
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зимняя история: путешествие Герды в ледяное царство

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Зимняя история», вдохновленный сказкой Г.Х. Андерсена. Эта увлекательная история переносит зрителей в мир волшебства и приключений, где маленькая Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга Кая.

Сюжет и главные герои

Герда — смелая девочка, которая не боится трудностей. В её сердце горит огромное желание спасти Кая, который попал в плен к Снежной королеве. На пути к своей цели она сталкивается с двумя таинственными волшебниками, зеркальными мастерами, которые создают удивительные и опасные миры.

Темы и идеи спектакля

Спектакль «Зимняя история» не только о волшебстве и приключениях. Он затрагивает важные темы взросления, ответственности и поиска близких людей. Снежная королева символизирует ледяное царство, которое охватывает сердца людей, когда они становятся злыми и жестокими. Каждый зритель сможет узнать в Герде себя и пройти её путь, чтобы научиться преодолевать трудности и обретать тепло в отношениях.

Интересные факты

Спектакль обещает быть не только трогательным, но и визуально захватывающим. Использование необычных театральных приемов и красочных декораций создаст атмосферу сказки, которая вдохновит зрителей всех возрастов. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия!

Приходите на «Зимнюю историю» и позвольте себе окунуться в мир фантазий и эмоциональных переживаний!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Любовь по-французски, или Просто бэби
16+
Комедия Музыка
Любовь по-французски, или Просто бэби
2 февраля в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Единственный наследник
12+
Комедия
Единственный наследник
5 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 600 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
6 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше