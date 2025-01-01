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Титаник. Комедия
Киноафиша Титаник. Комедия

Спектакль Титаник. Комедия

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Титаник. Комедия»: сатирическая комедия в стиле StandUp-кабаре

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Титаник. Комедия». Эта сатирическая комедия в стиле StandUp-кабаре обещает стать настоящим открытием для зрителей.

Ирония и легкость

Спектакль с фирменной легкостью и иронией прольет свет на одно из самых известных событий в истории — крушение «Титаника». Смешивая факты и вымысел, авторы создают яркую картину, в которой трагедия оборачивается комедией. Зрители смогут увидеть знакомые моменты с новой стороны, что сделает представление не только развлекательным, но и глубоким.

Параллели с нашей жизнью

Одной из ключевых задумок спектакля является проведение параллелей между историей «Титаника» и нашей повседневной жизнью. Как часто мы находимся на грани, словно пассажиры на борту непотопляемого корабля? Эта тема будет затронута через юмор и сарказм, что оставит зрителей в раздумьях после окончания спектакля.

Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта! Билеты уже в продаже, и мы уверены, что «Титаник. Комедия» станет одним из самых запоминающихся спектаклей этого сезона.

В ролях
Максим Амельченко
Виталий Боровик
Кирилл Петров
Алексей Поляков

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Фотографии

Титаник. Комедия Титаник. Комедия
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