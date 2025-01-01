Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Светило
Киноафиша Светило

Спектакль Светило

Постановка
Нити 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Светило: премьера спектакля-променада о судьбе Сергея Вавилова

В последнее время не утихают слухи о судьбе Вавилова Лофта. Увы, это правда: пространство, которое стало домом для многих инициатив, может исчезнуть. Поэтому команда театра стремится сохранить его историю, собирая воспоминания и превращая их в спектакли.

Спектакль «Светило» — это документально-пластическое исследование о судьбе выдающегося физика Сергея Вавилова и легендарного Оптического института. Через дневники, письма и архивные записи мы оживляем эпоху, когда свет науки сталкивался с мраком сталинских репрессий.

Уникальный театральный опыт

Зрители будут проходить по этажам, где некогда проходила жизнь этого института. Здесь они смогут ощутить дыхание времени, тяжесть утрат, а вместе с тем — надежду и силу памяти. Спектакль даст возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей Вавилов Лофта.

Стоит отметить, что пространство меняется на глазах. В один день можно войти в знакомый коридор, а на следующий — увидеть его закрытым. Все здесь зыбко и непрочно. Таким образом, каким будет «Светило» в день премьеры, предсказать невозможно — пространство само покажет себя.

Творческая команда

Режиссёр спектакля — Алиса Булгакова. Художником-постановщиком и помощником режиссёра выступает Ксения Чермак. В роли актёров зрителям предстанут: Алексей Артёмов, Дарья Кожевникова, Софья Пачколина, Даниэль Папян, Кристина Жаббарова, Полина Ухова и Олег Денисов.

Не пропустите шанс стать частью этой неповторимой театральной встречи и ощутить дух времени через призму великих историй и человеческих судеб!

Купить билет на спектакль Светило

Помощь с билетами
В других городах
Январь
17 января суббота
15:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1800 ₽
18:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1800 ₽
20:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
20 июля в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Жил-был суфлер!
12+
Комедия Премьера Драма
Жил-был суфлер!
10 декабря в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6 февраля в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше