Светило: премьера спектакля-променада о судьбе Сергея Вавилова

В последнее время не утихают слухи о судьбе Вавилова Лофта. Увы, это правда: пространство, которое стало домом для многих инициатив, может исчезнуть. Поэтому команда театра стремится сохранить его историю, собирая воспоминания и превращая их в спектакли.

Спектакль «Светило» — это документально-пластическое исследование о судьбе выдающегося физика Сергея Вавилова и легендарного Оптического института. Через дневники, письма и архивные записи мы оживляем эпоху, когда свет науки сталкивался с мраком сталинских репрессий.

Уникальный театральный опыт

Зрители будут проходить по этажам, где некогда проходила жизнь этого института. Здесь они смогут ощутить дыхание времени, тяжесть утрат, а вместе с тем — надежду и силу памяти. Спектакль даст возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей Вавилов Лофта.

Стоит отметить, что пространство меняется на глазах. В один день можно войти в знакомый коридор, а на следующий — увидеть его закрытым. Все здесь зыбко и непрочно. Таким образом, каким будет «Светило» в день премьеры, предсказать невозможно — пространство само покажет себя.

Творческая команда

Режиссёр спектакля — Алиса Булгакова. Художником-постановщиком и помощником режиссёра выступает Ксения Чермак. В роли актёров зрителям предстанут: Алексей Артёмов, Дарья Кожевникова, Софья Пачколина, Даниэль Папян, Кристина Жаббарова, Полина Ухова и Олег Денисов.

Не пропустите шанс стать частью этой неповторимой театральной встречи и ощутить дух времени через призму великих историй и человеческих судеб!