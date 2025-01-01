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Айседора
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Спектакль Айседора

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Айседора» — спектакль о жизни легенды танца

Постановка «Айседора», созданная по автобиографической книге Айседоры Дункан «Моя жизнь», — это проникновенный рассказ о судьбе одной из самых ярких и свободолюбивых женщин своего времени. Зрителю предстоит узнать историю жизни танцовщицы, которая вдохновляла мир не только своим искусством, но и своим дерзким характером и смелыми взглядами на жизнь.

Исповедь Айседоры Дункан

Знакомая многим лишь как танцовщица и муза поэта Сергея Есенина, Дункан была намного больше, чем общеизвестный образ. В спектакле раскрываются ее тайны, внутренняя сила и путь, полный вдохновения и драмы. Это доверительная исповедь женщины, которая создала новый, свободный стиль танца, отказавшись от классических норм и форм, и открыв дорогу к танцу будущего.

Феерия жизни: любовь, трагедии, слава

Постановка предлагает зрителю погрузиться в калейдоскоп событий, стран, и личных драм, которые формировали ее личность. Трудное детство, трагические повороты судьбы, головокружительные романы и невероятная слава — все это запечатлено в танцевальных и драматических сценах, оживающих на сцене.

Гениальная «босоножка» на сцене

Айседора Дункан, известная миру как «босоножка» за свой уникальный стиль, ушла из жизни столь же драматично, как и жила. Финал спектакля передает весь трагизм ее судьбы, обрамляя жизнь великой танцовщицы в музыкальное, танцевальное и театральное действие, которое обещает стать незабываемым.

Режиссер
Жанна Богусевич
В ролях
Мария Семушина
Сергей Листунов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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