Спектакль Айседора

«Айседора» — спектакль о жизни легенды танца

Постановка «Айседора», созданная по автобиографической книге Айседоры Дункан «Моя жизнь», — это проникновенный рассказ о судьбе одной из самых ярких и свободолюбивых женщин своего времени. Зрителю предстоит узнать историю жизни танцовщицы, которая вдохновляла мир не только своим искусством, но и своим дерзким характером и смелыми взглядами на жизнь.

Исповедь Айседоры Дункан

Знакомая многим лишь как танцовщица и муза поэта Сергея Есенина, Дункан была намного больше, чем общеизвестный образ. В спектакле раскрываются ее тайны, внутренняя сила и путь, полный вдохновения и драмы. Это доверительная исповедь женщины, которая создала новый, свободный стиль танца, отказавшись от классических норм и форм, и открыв дорогу к танцу будущего.

Феерия жизни: любовь, трагедии, слава

Постановка предлагает зрителю погрузиться в калейдоскоп событий, стран, и личных драм, которые формировали ее личность. Трудное детство, трагические повороты судьбы, головокружительные романы и невероятная слава — все это запечатлено в танцевальных и драматических сценах, оживающих на сцене.

Гениальная «босоножка» на сцене

Айседора Дункан, известная миру как «босоножка» за свой уникальный стиль, ушла из жизни столь же драматично, как и жила. Финал спектакля передает весь трагизм ее судьбы, обрамляя жизнь великой танцовщицы в музыкальное, танцевальное и театральное действие, которое обещает стать незабываемым.