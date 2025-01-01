Меню
Тимур Шаов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тимур Шаов

Тимур Шаов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Тимура Шаова: юмор и сатира в Академ Джаз Клубе

Тимур Шаов — популярнейший российский автор-исполнитель, бард и сатирик. Его репертуар трудно классифицировать, и сам артист иронично описывает свои творения как «острые, едкие, до коликов смешные песенки». Эти музыкальные сюжеты не вписываются в традиционные рамки бардовской песни.

Шаов говорит: «Именовать свои произведения песнями — значит брать на себя большую ответственность». Он считает, что его работы представляют собой полупародии, и старается писать легко, не заморачиваясь. Его уникальный стиль сочетает в себе элементы иронии и самоиронии, что делает его выступления интересными и необычными.

Уникальный художественный подход

Шаов — самодостаточная фигура, не подверженная музыкальным канонам. В «Новой газете» написали о нём: «Тимур Шаов — это нечто среднее между Виктором Шендеровичем и Вуди Алленом: смешно, о жизни, о политике, с самоиронией и глубоким психоанализом». Писатель Борис Стругацкий отмечает, что «Шаов — это очень здорово, вполне оригинальный коктейль Галича и Кима». Он верит, что Шаов станет ещё более актуален в будущем.

Оглядываясь на мир с иронией

Журналист и телеведущий Андрей Максимов подчеркивает, что у Шаова совершенно своя интонация и уникальный взгляд на мир: «Он умеет смотреть на наш мир иронично и по-доброму». Это редкое и ценное качество делает его концерты особенно привлекательными для разнообразной аудитории.

Приглашение на концерт

На концертах Тимура Шаова собирается публика, интересующаяся рок-музыкой, классикой и авторскими песнями. Это отличная возможность окунуться в атмосферу юмора и сатиры. Приглашаем вас посетить концерт Тимура Шаова в Академ Джаз Клубе, расположенном на проспекте Мира, 26с1!

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
23 сентября вторник
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1700 ₽
5 ноября среда
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
1 декабря понедельник
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

