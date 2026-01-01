Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

Концерт дуэта на органе и арфе в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова ожидает вас на уникальном концерте дуэта органа и арфы. На сцене выступит талантливый тандем: Игорь Гольденберг (орган) и Айдана Карашева (арфа), оба являются лауреатами международных конкурсов. Программа обещает удивить ценителей неоклассической музыки и редких инструментальных сочетаний.

Слушателей ждет завораживающее звучание: величественный орган в паре с изящной арфой создаст неповторимую атмосферу. Когда эти инструменты объединяются, рождается звук, проникающий в самое сердце.

Музыкальная программа

В программе концерта вы сможете насладиться не только классическими произведениями, но и популярными композициями, которые уже стали современными классиками. Живой репертуар включает:

«Interstellar» Ханса Циммера

Трек из «Амели» Яна Тьерсена

Авторскую тему из «Титаника» Джеймса Хорнера

Произведения Людовико Эйнауди, Карла Дженкинса и Тони Бедетти

Такое редкое сочетание инструментов позволяет увидеть знакомые мелодии с новой стороны, раскрывая их глубину и многогранность. Роскошный тембр органа в комбинации с прозрачными переливами арфы создаст новое, невероятное звучание.

Исполнители

На сцене вас встретят:

Игорь Гольденберг — органист, пианист и композитор с международным признанием.

— органист, пианист и композитор с международным признанием. Айдана Карашева — солистка и руководитель инструментального ансамбля Velvia Music.

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.