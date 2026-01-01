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Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»
Билеты от 700₽
Киноафиша Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт дуэта на органе и арфе в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова ожидает вас на уникальном концерте дуэта органа и арфы. На сцене выступит талантливый тандем: Игорь Гольденберг (орган) и Айдана Карашева (арфа), оба являются лауреатами международных конкурсов. Программа обещает удивить ценителей неоклассической музыки и редких инструментальных сочетаний.

Слушателей ждет завораживающее звучание: величественный орган в паре с изящной арфой создаст неповторимую атмосферу. Когда эти инструменты объединяются, рождается звук, проникающий в самое сердце.

Музыкальная программа

В программе концерта вы сможете насладиться не только классическими произведениями, но и популярными композициями, которые уже стали современными классиками. Живой репертуар включает:

  • «Interstellar» Ханса Циммера
  • Трек из «Амели» Яна Тьерсена
  • Авторскую тему из «Титаника» Джеймса Хорнера
  • Произведения Людовико Эйнауди, Карла Дженкинса и Тони Бедетти

Такое редкое сочетание инструментов позволяет увидеть знакомые мелодии с новой стороны, раскрывая их глубину и многогранность. Роскошный тембр органа в комбинации с прозрачными переливами арфы создаст новое, невероятное звучание.

Исполнители

На сцене вас встретят:

  • Игорь Гольденберг — органист, пианист и композитор с международным признанием.
  • Айдана Карашева — солистка и руководитель инструментального ансамбля Velvia Music.

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 700 ₽

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