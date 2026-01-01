Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илья Делизонас. Скрипка в джазе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Илья Делизонас. Скрипка в джазе

Илья Делизонас. Скрипка в джазе

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Свинг 30-х–40-х годов: программа о джазовых скрипачах

Вас ждет удивительный вечер, посвященный свинговым ритмам 30-х и 40-х годов XX века. Мощный квартет под руководством Ильи Делизонаса исполнит произведения из репертуара таких выдающихся джазовых скрипачей, как Стефан Граппелли, Стафф Смит и Эдди Саут.

Илья Делизонас: виртуоз джазовой скрипки

Илья Делизонас – российский скрипач, который успешно объединяет классическую и джазовую музыку. Он является выпускником Академии имени Маймонида РГУ имени А. Н. Косыгина и лауреатом международных конкурсов. Илья выступает в джаз-мануш-коллективе Django Friends и активно играет в Российском национальном молодёжном симфоническом оркестре (РНМСО).

С его виртуозными выступлениями и глубоким пониманием джазовой традиции, Илья стал заметной фигурой на российской джазовой сцене. Он сотрудничает с известными бэнд-лидерами, такими как Лу Головина и Павел Ершов.

Музыканты, которые составят квартет

На сцене с Ильей выступят талантливые музыканты: Андрей Агафонов (гитара), Денис Шушков (контрабас) и Владимир Шейнин (ударные). Их мастерство создаст уникальную атмосферу, которая увлечет каждого слушателя.

Присоединяйтесь к этому незабываемому концерту и насладитесь живой джазовой музыкой!

Купить билет на концерт Илья Делизонас. Скрипка в джазе

Помощь с билетами
Июнь
23 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

IVAN
18+
Поп

IVAN

30 августа в 19:00 Magnus Locus
Билеты
Кинохиты в исполнении струнных
0+
Живая музыка

Кинохиты в исполнении струнных

1 июня в 20:00 Пространство Gamma More
от 1000 ₽
Живое исполнение культовых альбомов. Kind Of Blue
6+
Блюз Джаз

Живое исполнение культовых альбомов. Kind Of Blue

24 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше