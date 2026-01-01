Илья Делизонас. Скрипка в джазе

Свинг 30-х–40-х годов: программа о джазовых скрипачах

Вас ждет удивительный вечер, посвященный свинговым ритмам 30-х и 40-х годов XX века. Мощный квартет под руководством Ильи Делизонаса исполнит произведения из репертуара таких выдающихся джазовых скрипачей, как Стефан Граппелли, Стафф Смит и Эдди Саут.

Илья Делизонас: виртуоз джазовой скрипки

Илья Делизонас – российский скрипач, который успешно объединяет классическую и джазовую музыку. Он является выпускником Академии имени Маймонида РГУ имени А. Н. Косыгина и лауреатом международных конкурсов. Илья выступает в джаз-мануш-коллективе Django Friends и активно играет в Российском национальном молодёжном симфоническом оркестре (РНМСО).

С его виртуозными выступлениями и глубоким пониманием джазовой традиции, Илья стал заметной фигурой на российской джазовой сцене. Он сотрудничает с известными бэнд-лидерами, такими как Лу Головина и Павел Ершов.

Музыканты, которые составят квартет

На сцене с Ильей выступят талантливые музыканты: Андрей Агафонов (гитара), Денис Шушков (контрабас) и Владимир Шейнин (ударные). Их мастерство создаст уникальную атмосферу, которая увлечет каждого слушателя.

Присоединяйтесь к этому незабываемому концерту и насладитесь живой джазовой музыкой!