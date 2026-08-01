Спектакль Тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!

Интерактивная программа для детей дошкольного возраста в Москве

В доме сказок «Жили-Были» детей ждет встреча с тетей Кошкой и известными произведениями С.Я. Маршака. Программа включает в себя стихи и веселые игры, которые создадут атмосферу радости и творчества.

Ребята смогут узнать, что такое «картонка», убаюкать Глупого Мышонка и даже стать цыпленком или котенком. Это событие понравится всем, кто любит сказки и активные игры. Вместе со сказочными героями можно будет посетить новый кошкин дом и вспомнить все лучшие стихи и сказки С.Я. Маршака.

Что важно знать?

Рекомендуется приходить с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Продолжительность спектакля составляет 60 минут.

Не забудьте сменную обувь!