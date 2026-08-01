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Тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!
Билеты от 800₽
Киноафиша Тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!

Спектакль Тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Интерактивная программа для детей дошкольного возраста в Москве

В доме сказок «Жили-Были» детей ждет встреча с тетей Кошкой и известными произведениями С.Я. Маршака. Программа включает в себя стихи и веселые игры, которые создадут атмосферу радости и творчества.

Ребята смогут узнать, что такое «картонка», убаюкать Глупого Мышонка и даже стать цыпленком или котенком. Это событие понравится всем, кто любит сказки и активные игры. Вместе со сказочными героями можно будет посетить новый кошкин дом и вспомнить все лучшие стихи и сказки С.Я. Маршака.

Что важно знать?

Рекомендуется приходить с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Продолжительность спектакля составляет 60 минут.

Не забудьте сменную обувь!

Купить билет на спектакль Тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
23 августа воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
26 августа среда
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
29 августа суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
9 сентября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
16 сентября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
19 сентября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
22 сентября вторник
17:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
24 сентября четверг
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
25 сентября пятница
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
27 сентября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
10 октября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
14 октября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
15 октября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
23 октября пятница
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
28 октября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
31 октября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽

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