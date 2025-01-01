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Шинель
Билеты от 6000₽
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Судьба Акакия Башмачкина: трагедия маленького человека

В центре повествования — история бедного титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина, живущего в Петербурге середины XIX века. Герой, человек с непримечательной внешностью и скромными умственными способностями, выполняет работу по переписыванию документов.

Борьба за новую шинель
Башмачкин вынужден экономить на всём, чтобы накопить деньги на новую шинель, ведь старую уже не удаётся починить. Он проводит несколько месяцев в лишениях, но в итоге с трудом достигает цели. Шинель становится для него символом счастья и небольшого жизненного успеха.

Крушение надежд
Однако радость героя длится недолго. На обратном пути с праздника, куда его пригласили коллеги, Башмачкин становится жертвой грабителей, которые отбирают его шинель. Попытки добиться справедливости заканчиваются безрезультатно, а встреча с грозным генералом окончательно ломает его. Башмачкин заболевает и умирает.

Месть из потустороннего мира
Финал истории отмечен мистическим поворотом: призрак Башмачкина мстит генералу, срывая с него шинель. Этот эпизод подчёркивает беззащитность простого человека перед системой и социальным неравенством.

Моральный посыл
Гоголь вызывает у читателя чувство сострадания к маленькому человеку, честно выполняющему свои обязанности. Повесть напоминает о том, что унижая других, люди часто пытаются скрыть собственные слабости, забывая о человечности.

 

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Сергей Шайдаков
Наталья Рычкова
Алексей Чернышов
Семен Штейнберг
Семен Штейнберг

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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28 августа
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29 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 8000 ₽
13 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 6000 ₽
14 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 7000 ₽
15 сентября
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