The Hatters 10 лет

Большой сольный концерт группы «The Hatters»

В Красноярске на площадке Арена-Север пройдет грандиозное шоу — сольный концерт группы «The Hatters». Коллектив отмечает 10-летний юбилей и готов порадовать своих поклонников живым исполнением лучших хитов.

На концерте зрители услышат популярные треки, такие как «Moscow Never Sleeps» и «Rock Star». Эти композиции уже стали культовыми для любителей инди-музыки, и встреча с ними в живом исполнении подарит море эмоций.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть незабываемым и подарит яркие впечатления как верным фанатам группы, так и тем, кто только открывает для себя её творчество.