The Hatters 10 лет
Киноафиша The Hatters 10 лет

The Hatters 10 лет

6+
Возраст 6+

О концерте

Большой сольный концерт группы «The Hatters»

В Красноярске на площадке Арена-Север пройдет грандиозное шоу — сольный концерт группы «The Hatters». Коллектив отмечает 10-летний юбилей и готов порадовать своих поклонников живым исполнением лучших хитов.

На концерте зрители услышат популярные треки, такие как «Moscow Never Sleeps» и «Rock Star». Эти композиции уже стали культовыми для любителей инди-музыки, и встреча с ними в живом исполнении подарит море эмоций.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть незабываемым и подарит яркие впечатления как верным фанатам группы, так и тем, кто только открывает для себя её творчество.

Купить билет на концерт The Hatters 10 лет

Май
24 мая воскресенье
20:00
Арена. Север Красноярск, 9 Мая, 74
от 3000 ₽

