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Надя Джабраилова
Билеты от 1300₽
Киноафиша Надя Джабраилова

Надя Джабраилова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Нади Джабраиловой

Приглашаем вас на StandUp-концерт Нади Джабраиловой – яркой участницы проекта «Женский Стендап» на ТНТ. Это уникальная возможность увидеть ее сольное выступление и насладиться часом шуток, созданных с любовью и искренностью.

О чем шутит Надя?

Надя Джабраилова делится своими размышлениями о жизни, взрослении и поиске своего места в этом мире. Ее юмор пронизан теплотой и уютом, что делает каждую шутку близкой зрителю. Это не просто юмор – это искренние откровения о том, что волнует многих.

Не упустите шанс!

Если вам близки темы взросления и поиска себя, или просто хочется хорошо провести время, приходите на концерт! Надя готова поделиться с вами тем, что поняла и тем, что до сих пор остается загадкой. Ждем всех, кто хочет посмеяться от души!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 1300 ₽

В других городах

Красноярск, 23 октября
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 1100 ₽
Новосибирск, 24 октября
Евразия Новосибирск, Селезнева, 46
19:00 от 1100 ₽
Омск, 25 октября
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
19:00 от 1100 ₽
Самара, 21 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1100 ₽
Казань, 20 декабря
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Неоклассика при свечах
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Неоклассика
Неоклассика при свечах
20 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
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Стендап на крыше Депо
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Юмор
Стендап на крыше Депо
2 августа в 17:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
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Юмор Вечеринка
Music Loto
1 августа в 18:00 Glavstandup Hall
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