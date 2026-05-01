Перукуа. Встреча с собой
16+
О концерте

Предпремьера большого концерта Перукуа в Сибири!

В осеннем сезоне московского Кремлевского Дворца состоится долгожданная премьера программы известной австралийской певицы Перукуа. Сибирская публика сможет увидеть это зрелище первой, на специальной предпремьере под названием «Встреча с собой».

Уникальный стиль и музыка Перукуа

Перукуа (Peruquois) — это имя, которое стало нарицательным в мире музыки. Её творчество объединяет элементы world music, соула, джаза и электронной музыки. Певица известна как создательница «глубинной музыки», которая стремится к саморазвитию и внутренней гармонии. В её выступлениях магически переплетаются медитативные мотивы с мощным вокалом.

Темы и жанры

Музыка Перукуа включает в себя мотивы коренных американских индейцев, индийские традиции и ближневосточные звучания. Эти богатые культурные элементы сочетаются с джазом, соулом и современными электронными битами, создавая уникальную атмосферу каждого концерта.

Что ожидать на концерте

На предстоящем концерте сибирские зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и совершенно новыми композициями. Это шанс открыть для себя удивительный мир музыки Перукуа, которая вдохновляет на глубокую саморефлексию и внутренние трансформации.

Приходите, чтобы ощутить целительные вибрации голоса Перукуа и стать частью этого уникального музыкального события!

Май
31 мая воскресенье
16:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15

