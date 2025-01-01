Легендарный спектакль «Тень» в Театре Комедии имени Н.П. Акимова

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова снова на сцене уникальный спектакль «Тень». Эта постановка всегда актуальна благодаря различным режиссёрским версиям и звездным ролям.

Сюжет и персонажи

Действие проходит в сказочной стране, где её жители ведут несказочную жизнь. В эту страну приезжает Учёный, чья цель — сделать их счастливыми. Однако ему на пути встаёт коварная Тень, стремящаяся занять его место в сердце Принцессы и освободиться от своего обладателя.

О пьесе

«Тень» — пьеса-сказка Евгения Шварца, написанная в 1938—1940 годах. Она основана на сюжете одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Вместе с такими произведениями, как «Дракон» и «Голый король», «Тень» составляет трилогию пьес-памфлетов, которая продолжает оставаться актуальной и востребованной.

Для кого этот спектакль?

Спектакль определённо понравится любителям иронии и гротеска, тем, кто ценит театральное искусство и хочет насладиться отличным исполнением на сцене.

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление в Театре Комедии имени Н.П. Акимова!