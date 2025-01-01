Меню
Тень
Спектакль Тень

Спектакль Тень

Легендарный спектакль, который не сходит со сцены Театра Комедии больше 80 лет
Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 190 минут
Возраст 12+

О спектакле

Легендарный спектакль «Тень» в Театре Комедии имени Н.П. Акимова

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова снова на сцене уникальный спектакль «Тень». Эта постановка всегда актуальна благодаря различным режиссёрским версиям и звездным ролям.

Сюжет и персонажи

Действие проходит в сказочной стране, где её жители ведут несказочную жизнь. В эту страну приезжает Учёный, чья цель — сделать их счастливыми. Однако ему на пути встаёт коварная Тень, стремящаяся занять его место в сердце Принцессы и освободиться от своего обладателя.

О пьесе

«Тень» — пьеса-сказка Евгения Шварца, написанная в 1938—1940 годах. Она основана на сюжете одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Вместе с такими произведениями, как «Дракон» и «Голый король», «Тень» составляет трилогию пьес-памфлетов, которая продолжает оставаться актуальной и востребованной.

Для кого этот спектакль?

Спектакль определённо понравится любителям иронии и гротеска, тем, кто ценит театральное искусство и хочет насладиться отличным исполнением на сцене.

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление в Театре Комедии имени Н.П. Акимова!

Купить билет на спектакль Тень

Декабрь
Январь
Февраль
Март
26 декабря пятница
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
11 января воскресенье
12:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
5 февраля четверг
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
4 марта среда
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
27 марта пятница
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽

Фотографии

Тень Тень Тень Тень

