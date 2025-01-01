Меню
Общага на крови
Киноафиша Общага на крови

Спектакль Общага на крови

Семен Серзин инсценирует роман Алексея Иванова
Постановка
Невидимый театр 16+
Режиссер Семен Серзин
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Общага на крови» — спектакль о культурном коде пустых надежд и перемен

Режиссер Семён Серзин раскрывает в спектакле «Общага на крови» тему, которая глубоко отзывается в истории современной России — жизнь в общежитии как метафора острого ощущения потери личного пространства и несбывшихся надежд. В спектакле используется контекст «общаги», который в советское время был символом временной жизни, заставляющей столкнуться с массовым унижением личных границ, но в то же время и с коллективным опытом, образующим культурный код многих поколений. Важно, что этот код резонирует и по сей день, когда устоявшиеся системы рушатся, а новые формы жизни только начинают формироваться.

Тема переходного времени

Спектакль играет с темой неопределенности и перемен, когда старые устои разрушаются, а на их месте не вырисовывается ясное будущее. Это время сомнений, в котором герои спектакля «Общага на крови» сталкиваются с вопросами существования, поиска своего места и смысла. Через образы героев, их поступки и диалоги, зрители могут почувствовать эту вневременную борьбу с пустыми надеждами и ожиданиями.

В ролях

Спектакль включает в себя широкую палитру персонажей, каждый из которых сталкивается с внутренними переживаниями и поиском своего пути в мире, где личное пространство становится роскошью, а будущее — непредсказуемым.

  • Отличник — Гена Блинов
  • Лёля — Юля Башорина / Алёна Митюшкина
  • Нэлли — Саша Мареева
  • Игорь — Владимир Карпов
  • Ваня — Фрол / Евгений Санников
  • Серафима — Марина Даминева
  • Гапон — Михаил Касапов

Художественное оформление

  • Режиссер: Семён Серзин
  • Художник: София Матвеева
  • Видеохудожник: Михаил Заиканов
  • Композитор: Евгений Серзин
  • Продюсер: Алексей Никитин

Фестиваль и поддержка

Спектакль создан при поддержке Группы компаний Р-Фарм и Фестиваля «Уроки режиссуры».

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 20 октября
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови Общага на крови

