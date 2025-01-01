Спектакль Общага на крови

«Общага на крови» — спектакль о культурном коде пустых надежд и перемен

Режиссер Семён Серзин раскрывает в спектакле «Общага на крови» тему, которая глубоко отзывается в истории современной России — жизнь в общежитии как метафора острого ощущения потери личного пространства и несбывшихся надежд. В спектакле используется контекст «общаги», который в советское время был символом временной жизни, заставляющей столкнуться с массовым унижением личных границ, но в то же время и с коллективным опытом, образующим культурный код многих поколений. Важно, что этот код резонирует и по сей день, когда устоявшиеся системы рушатся, а новые формы жизни только начинают формироваться.

Тема переходного времени

Спектакль играет с темой неопределенности и перемен, когда старые устои разрушаются, а на их месте не вырисовывается ясное будущее. Это время сомнений, в котором герои спектакля «Общага на крови» сталкиваются с вопросами существования, поиска своего места и смысла. Через образы героев, их поступки и диалоги, зрители могут почувствовать эту вневременную борьбу с пустыми надеждами и ожиданиями.

В ролях

Спектакль включает в себя широкую палитру персонажей, каждый из которых сталкивается с внутренними переживаниями и поиском своего пути в мире, где личное пространство становится роскошью, а будущее — непредсказуемым.

Отличник — Гена Блинов

Лёля — Юля Башорина / Алёна Митюшкина

Нэлли — Саша Мареева

Игорь — Владимир Карпов

Ваня — Фрол / Евгений Санников

Серафима — Марина Даминева

Гапон — Михаил Касапов

Художественное оформление

Режиссер: Семён Серзин

Художник: София Матвеева

Видеохудожник: Михаил Заиканов

Композитор: Евгений Серзин

Продюсер: Алексей Никитин

Фестиваль и поддержка

Спектакль создан при поддержке Группы компаний Р-Фарм и Фестиваля «Уроки режиссуры».