Спектакль Бурлеск кабаре Madam Boom

Бурлеск кабаре Madam Boom
Билеты от 3000₽
18+
О спектакле

Бурлеск-кабаре шоу MADAM BOOM в Москве

В этот вечер пространство наполнится огнями, флиртом и игривой атмосферой настоящего кабаре. Бурлеск-кабаре MADAM BOOM — это танцевальное шоу в эстетике винтажа и ретро, где утончённая элегантность заигрывает с дерзостью, а каждый номер разворачивается как маленькая театральная история.

Артистки шоу готовят для зрителей соблазнительные бурлеск-перформансы, которые обязательно запомнятся своим блеском и харизмой. Вся атмосфера пропитана духом классического кабаре — чувственного, игривого и смелого. The Show Must Glow On! — девиз вечера, который обязательно станет вашим девизом с первых мгновений.

Настрой на вечер

На welcome каждого гостя ждет комплимент, а живой джазовый вокал создаст настроение с первых мгновений шоу. Dress code мероприятия: винтаж, ретро, блеск. В этот вечер Москва будет сиять особенно ярко!

Расписание в гастро-клубе «Гримерка»

Сбор гостей начинается в 20:00, а начало шоу — в 21:00. MADAM BOOM приглашает вас в мир, где роскошь, игра и удовольствие сливаются в один незабываемый вечер.

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
3 апреля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
10 апреля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
17 апреля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
1 мая пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
8 мая пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
15 мая пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
22 мая пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
29 мая пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
5 июня пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
12 июня пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
26 июня пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
3 июля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
10 июля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
17 июля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
24 июля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
31 июля пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
7 августа пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
14 августа пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
21 августа пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽
28 августа пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Безымянная звезда
18+
Драма Комедийная драма Мелодрама
Безымянная звезда
21 марта в 16:00 Театр Мира
от 1000 ₽
Божественная комедия. Вариации
18+
Комедия
Божественная комедия. Вариации
1 апреля в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 15000 ₽
Чагин
16+
Драма
Чагин
31 марта в 19:00 Современник. Основная сцена
от 3000 ₽
