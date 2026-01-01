Спектакль Бурлеск кабаре Madam Boom

Бурлеск-кабаре шоу MADAM BOOM в Москве

В этот вечер пространство наполнится огнями, флиртом и игривой атмосферой настоящего кабаре. Бурлеск-кабаре MADAM BOOM — это танцевальное шоу в эстетике винтажа и ретро, где утончённая элегантность заигрывает с дерзостью, а каждый номер разворачивается как маленькая театральная история.

Артистки шоу готовят для зрителей соблазнительные бурлеск-перформансы, которые обязательно запомнятся своим блеском и харизмой. Вся атмосфера пропитана духом классического кабаре — чувственного, игривого и смелого. The Show Must Glow On! — девиз вечера, который обязательно станет вашим девизом с первых мгновений.

Настрой на вечер

На welcome каждого гостя ждет комплимент, а живой джазовый вокал создаст настроение с первых мгновений шоу. Dress code мероприятия: винтаж, ретро, блеск. В этот вечер Москва будет сиять особенно ярко!

Расписание в гастро-клубе «Гримерка»

Сбор гостей начинается в 20:00, а начало шоу — в 21:00. MADAM BOOM приглашает вас в мир, где роскошь, игра и удовольствие сливаются в один незабываемый вечер.