Юбилейный тур группы ТЕХНОЛОГИЯ: возвращение легенды

С 2021 по 2023 год группа ТЕХНОЛОГИЯ отмечает свое 30-летие с момента выхода первых трёх мультиплатиновых альбомов. В рамках юбилейного тура музыканты представят серию концертов, на которых прозвучат такие хиты, как Всё, что ты хочешь , Странные танцы , Нажми на кнопку , Полчаса , Холодный след , Сигнал и Сегодня ночью .

Легенда 90-х

ТЕХНОЛОГИЯ — это не просто группа, а символ эпохи, который опередил свое время. Основанная в 1990 году, она быстро завоевала популярность и давала по четыре концерта в день. Их песни занимали верхние строчки хит-парадов по всей стране, а пронизывающий холодный вокал Владимира Нечитайло запомнился многим.

Современное звучание

Сегодня, спустя 30 лет, ТЕХНОЛОГИЯ остается столь же актуальной и продолжает активно гастролировать. Группа не боится экспериментировать со звуком, что привлекает как давних поклонников, так и молодежь. Обновленный современный саунд, оригинальный видеоряд и подача в сочетании с любимыми хитами и новыми песнями создают уникальную атмосферу на концертах.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерты ТЕХНОЛОГИИ обещают быть яркими и незабываемыми. Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с культовым коллективом!