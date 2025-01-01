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О концерте/спектакле

Юбилейный тур группы ТЕХНОЛОГИЯ: возвращение легенды

С 2021 по 2023 год группа ТЕХНОЛОГИЯ отмечает свое 30-летие с момента выхода первых трёх мультиплатиновых альбомов. В рамках юбилейного тура музыканты представят серию концертов, на которых прозвучат такие хиты, как Всё, что ты хочешь, Странные танцы, Нажми на кнопку, Полчаса, Холодный след, Сигнал и Сегодня ночью.

Легенда 90-х

ТЕХНОЛОГИЯ — это не просто группа, а символ эпохи, который опередил свое время. Основанная в 1990 году, она быстро завоевала популярность и давала по четыре концерта в день. Их песни занимали верхние строчки хит-парадов по всей стране, а пронизывающий холодный вокал Владимира Нечитайло запомнился многим.

Современное звучание

Сегодня, спустя 30 лет, ТЕХНОЛОГИЯ остается столь же актуальной и продолжает активно гастролировать. Группа не боится экспериментировать со звуком, что привлекает как давних поклонников, так и молодежь. Обновленный современный саунд, оригинальный видеоряд и подача в сочетании с любимыми хитами и новыми песнями создают уникальную атмосферу на концертах.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерты ТЕХНОЛОГИИ обещают быть яркими и незабываемыми. Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с культовым коллективом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
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20:30 от 2400 ₽
27 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 2400 ₽

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