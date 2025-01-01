Меню
Валерий Сюткин и ансамбль S.O.S (plus)
Билеты от 3500₽
Киноафиша Валерий Сюткин и ансамбль S.O.S (plus)

Валерий Сюткин и ансамбль S.O.S (plus)

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Музыкальный вечер с Валерием Сюткиным в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам возможность насладиться любимыми песнями в совершенно новом свете! Валерий Сюткин и ансамбль S.O.S (plus) готовы удивить вас авторскими аранжировками, погружая в мир джазовой интерпретации.

О программе

Это не просто концерт, а музыкальное путешествие, в котором классические хиты обретут свежие звучания и неожиданные гармонии. Ансамбль S.O.S (plus) славится своими оригинальными подходами к интерпретации известной музыки, что делает каждое выступление уникальным.

Интересные факты

Валерий Сюткин — один из самых ярких и востребованных исполнителей на российской эстраде. Его глубокий голос и харизматичная подача песен завоевали сердца зрителей на протяжении нескольких десятилетий. Ансамбль S.O.S (plus) — это проект, объединивший талантливых музыкантов, которые стремятся привнести новые краски в традиционный музыкальный репертуар.

Не упустите шанс!

Этот концерт станет прекрасной возможностью провести вечер в компании хорошей музыки и насладиться атмосферой живого выступления. Погрузитесь в мир джаза и эмоций — приходите и разделите этот вечер с нами!

Купить билет на концерт Валерий Сюткин и ансамбль S.O.S (plus)

Январь
Февраль
21 января среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3500 ₽
25 февраля среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3500 ₽
В других городах
Январь
Февраль
19 января понедельник
16:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽
16 февраля понедельник
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽

